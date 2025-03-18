لماذا استأنفت إسرائيل حربها على غزة؟

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ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ تُروّج إلى وجهة نظر مُحدّدة بشأن إستئناف حربها على قطاع غزة، حيث تشير إلى أن هدف العملية التي أطلقت عليها اسم "جهنم" الضغط على حركة حماس لإعادتها إلى طاولة المفاوضات وإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى.وكشف سياسيون عن الأسباب الخفية التي دفعت إلى استئناف الحرب والتي تتعارض تماماً مع وجهة النظر المتعلقة بالإفراج عن الرهائن، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن خلال الأسابيع الماضية.وقال السفير الفلسطيني السابق في القاهرة بركات الفرا إن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعاني من أزمات داخلية أبرزها رئيس جهاز الشاباك رونين بار وتداعيات هذه الأزمة على تماسك الحكومة، إلى جانب استمرار محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد ومحاولة الهروب منها بأي طريقة من أجل لفت النظر عنها، وما دفعه إلى استئناف الحرب في غزة.وأوضح الفرا أن حكومة نتنياهو المتطرفة تريد تحقيق أهدافها الشخصية على حساب الشعب الفلسطيني عن طريق استئناف الضربات لصرف النظر عن أزماتها .كما أكد أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كشف عن نيته للعودة إلى الحكومة بشرط استئناف الحرب على قطاع غزة، مشيراً إلى أن الحكومة لا يهمها إطلاق سراح الرهائن، لكنها تحقق أهدافها الشخصية فقط.وانتقد الفرا وجهة النظر التي تشير إلى استئناف الحرب من أجل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، في الوقت التي تشن فيه ضربات عشوائية أسفرت عن مقتل أحد الأسرى وإصابة أخرين، فالأمر متناقض تماماً ولا يعبر عن الحقيقة.وأوضح أنه منذ اليوم الأول للحرب لا تهتم بالأسرى ولا تعلم شيئاً عنهم، وتم خوض المرحلة الأولى من أجل الضغوط الأميركية فقط، ولكن بعد تزايد الأزمات في ، حصل رئيس الوزراء على الدعم الأميركي من أجل استئناف الحرب وإقناع الرئيس دونالد ترامب بالعمل على الإفراج عن الأسرى من أجل الضغط على حركة حماس من دون الإعلان عن الأسباب الحقيقية. (الإمارات 24)