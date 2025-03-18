"لهون وبس".. ممثلة سوريّة تشنّ هجوماً على أحمد الشرع (صورة)

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وفي منشور عبر "ستوري" قالت بياعة: "لهون وبس.. كفى!! لن نستبدل دكتاتور بآخر.. حكومة اللون الواحد لا تمثلني والشرع لا يمثلني.. حتى لو كنتم ملائكة من السماء، لا يعني انكم اسقطتم الديكتاتور بشار ان تحتكروا كافة مناصب وقيادات الدولة، حتى لو كنتم في مرحلة مؤقتة او انتقالية.. سموها ما شئتم.. مرفوض مرفوض مرفوض". شنّت الممثلة ديما بياعة هجوما حاداً على الرئاسة الجديدة بقيادة احمد الشرع، وذلك بعد الاحداث الأخيرة التي شهدتها وتحديدا الساحل السوري، والجرائم التي حصلت ولغة الطائفية التي عادت لتتجذر بين أبناء الوطن الواحد.وفي منشور عبر "ستوري" قالت بياعة: "لهون وبس.. كفى!! لن نستبدل دكتاتور بآخر.. حكومة اللون الواحد لا تمثلني والشرع لا يمثلني.. حتى لو كنتم ملائكة من السماء، لا يعني انكم اسقطتم الديكتاتور بشار ان تحتكروا كافة مناصب وقيادات الدولة، حتى لو كنتم في مرحلة مؤقتة او انتقالية.. سموها ما شئتم.. مرفوض مرفوض مرفوض".

وتابعت: "هؤلاء الناس على ما يبدو لا يتعلمون من دروس الماضي.. نفس أخطاء الاخوان في مصر تتكرر في .. جميع الوزراء من ادلب.. جميع التعيينات والمحافظين والمدراء العامين من ادلب.. واحلى شي وزير الصحة.. اخو القائد بس شايل دقنو.. والجميع من خلفية دينية واحدة متشددة".

وختمت قائلة: "ليست هذه .. هناك 25 مليون سوري، فيهم الاديب والطبيب والعالم والموسيقي والفنان.. من الآن نقولها: لا للالغاء ونعم للتعددية". (الجديد)