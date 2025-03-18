اتفاق سلام مستقبلي محتمل.. ترامب قد يعترف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا

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اعتبرت مصادر إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد تدرس الاعتراف بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها من أوكرانيا في 2014، أرضا روسية في إطار سلام مستقبلي محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا.ونقل موقع "سيمافور" الأميركي عن مصدرين مطلعين أن المسؤولين ناقشوا أيضا إمكانية أن تحث الأمم المتحدة على القيام بالمثل.وتابع الموقع أن لم يتخذ أي قرارات رسمية، وأن التحركات المحتملة بشأن شبه جزيرة القرم هي من بين الخيارات المختلفة التي تم طرحها.وذكر الموقع أن البيت رفض التعليق على .ومن المقرر أن يتحدث هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محاولة لإقناعه بقبول وقف لإطلاق النار مع أوكرانيا والتحرك نحو نهاية أكثر استدامة للصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.وكانت قد ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014 بشكل غير قانوني، وتؤكد كييف أنها تريد استعادة شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود رغم اعترافها بأن إعادتها بالقوة أمر غير واقعي في الوقت الراهن.