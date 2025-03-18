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عربي-دولي
اتفاق سلام مستقبلي محتمل.. ترامب قد يعترف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا
Lebanon 24
18-03-2025
|
08:57
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اعتبرت مصادر إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد
ترامب
تدرس الاعتراف بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها
روسيا
من أوكرانيا في 2014، أرضا روسية في إطار
اتفاق
سلام مستقبلي محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
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ونقل موقع "سيمافور" الأميركي عن مصدرين مطلعين أن المسؤولين
الأميركيين
ناقشوا أيضا إمكانية أن تحث
واشنطن
الأمم المتحدة على القيام بالمثل.
وتابع الموقع أن
ترامب
لم يتخذ أي قرارات رسمية، وأن التحركات المحتملة بشأن شبه جزيرة القرم هي من بين الخيارات المختلفة التي تم طرحها.
وذكر الموقع أن البيت
الأبيض
رفض التعليق على
الخبر
.
ومن المقرر أن يتحدث
ترامب
هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محاولة لإقناعه بقبول وقف لإطلاق النار
في الحرب
مع أوكرانيا والتحرك نحو نهاية أكثر استدامة للصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.
وكانت
روسيا
قد ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014 بشكل غير قانوني، وتؤكد كييف أنها تريد استعادة شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود رغم اعترافها بأن إعادتها بالقوة أمر غير واقعي في الوقت الراهن.
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