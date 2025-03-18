الرئاسة الفلسطينية: ندين الهجوم الإسرائيلي على غزة وتصرفات حماس غير المسؤولة

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أدانت الرئاسة ، الثلاثاء، "العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة، إضافة إلى ما وصفتها بـ"تصرفات حماس غير المسؤولة".ونقلت الأنباء الفلسطينة عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله إن "ارتكبت مجزرة بحق شعبنا تجاوز عدد شهدائها أكثر من ألف شهيد وجريح".وأضاف أن "هذه المجازر تدل على ضرب لكل الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لتثبيت التهدئة والوصول إلى سلام يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".وجدد أبو ردينة مطالبة المجتمع الدولي بإجبار وإلزامه "وقف عدوانه بحق شعبنا في كل مكان في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".وتابع: "في هذا الصدد فإننا ندين تصرفات حماس غير المسؤولة". (سكاي نيوز)