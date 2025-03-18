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عربي-دولي
الرئاسة الفلسطينية: ندين الهجوم الإسرائيلي على غزة وتصرفات حماس غير المسؤولة
Lebanon 24
18-03-2025
|
12:10
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أدانت الرئاسة
الفلسطينية
، الثلاثاء، "العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة، إضافة إلى ما وصفتها بـ"تصرفات حماس غير المسؤولة".
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ونقلت
وكالة
الأنباء الفلسطينة عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله إن
إسرائيل
"ارتكبت مجزرة بحق شعبنا تجاوز عدد شهدائها أكثر من ألف شهيد وجريح".
وأضاف أن "هذه المجازر تدل على ضرب
إسرائيل
لكل الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لتثبيت التهدئة والوصول إلى سلام يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".
وجدد أبو ردينة مطالبة المجتمع الدولي بإجبار
إسرائيل
وإلزامه "وقف عدوانه بحق شعبنا في كل مكان في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".
وتابع: "في هذا الصدد فإننا ندين تصرفات حماس غير المسؤولة". (سكاي نيوز)
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