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"أبو حمزة".. استهدفته إسرائيل و "سرايا القدس" تكشف هويته

Lebanon 24
18-03-2025 | 12:29
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أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد الناطق باسم جناحها العسكري "سرايا القدس" الملقب بـ "أبو حمزة" إثر غارة إسرائيلية.

وقالت الحركة في بيان: "بكل فخر واعتزاز، تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني العظيم وإلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية، القيادي الشهيد ناجي أبو سيف (أبو حمزة)، الناطق باسم سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الذي اغتاله جيش الإجرام في استهداف غادر طال عائلته وعائلة أخيه".
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وأضاف: "لقد عرف الإعلام الشهيد صوتا من أصوات المقاومة، لا يخشى في الله لومة لائم، بليغا في فصاحته، وجريئا في مواقفه البطولية المعبرة عن المقاومة، والمدافعة عن حقوق شعبنا، وما بدل تبديلا".

وأكدت الحركة أن "هذا الاغتيال الغادر والحاقد الذي ارتكبه الكيان الصهيوني النازي المجرم، ضمن سلسلة من المجازر الوحشية والدموية التي سفكت خلال الساعات الماضية دماء المئات من الأبرياء والأطفال والنساء، بدعم وتشجيع وتمويل من الإدارة الأمريكية، أمام صمت العالم العاجز والجبان، سيزيدنا إصرارا وتصميما على التمسك بالدفاع عن شعبنا وحقوقه حتى إفشال أهداف العدوان كاملة".

هذا ونعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" خمسة قياديين بارزين جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء.


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