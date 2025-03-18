بالتزامن مع حفل تخريج ضباط في إسرائيل.. هذا ما فعله الحوثي

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وذكرت الجبهة أن صفارات الإنذار دوت في بئر السبع وديمونة وبلدات عدة بجنوب .



وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن صواريخ أطلقت في عدة مناطق لاعتراض الصاروخ، فيما أفادت 12 أن منظومات الجوي اعترضت صاروخا باليستيا أطلق من اليمن قبل دخوله أجواء . قال الجيش إنه جرى مساء اليوم الثلاثاء تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بجنوب بعد إطلاق من اليمن.وذكرت الجبهة أن صفارات الإنذار دوت في بئر السبع وديمونة وبلدات عدة بجنوب .وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن صواريخ أطلقت في عدة مناطق لاعتراض الصاروخ، فيما أفادت 12 أن منظومات الجوي اعترضت صاروخا باليستيا أطلق من اليمن قبل دخوله أجواء .

من جهتها، قالت 13 أن "الصاروخ اليمني انطلق نحو النقب بالتزامن مع حفل تخريج ضباط في الجيش".

وأكد الإسعاف سقوط مصابين خلال التوجه الى الملاجئ في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار في النقب.