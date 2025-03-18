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عربي-دولي

بالتزامن مع حفل تخريج ضباط في إسرائيل.. هذا ما فعله الحوثي

Lebanon 24
18-03-2025 | 13:37
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قال الجيش الإسرائيلي إنه جرى مساء اليوم الثلاثاء تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بجنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن.
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وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في بئر السبع وديمونة وبلدات عدة بجنوب إسرائيل.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن صواريخ أطلقت في عدة مناطق لاعتراض الصاروخ، فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا باليستيا أطلق من اليمن قبل دخوله أجواء إسرائيل.
 
من جهتها، قالت القناة 13 الإسرائيلية أن "الصاروخ اليمني انطلق نحو النقب بالتزامن مع حفل تخريج دورة ضباط في الجيش".
 
وأكد الإسعاف الإسرائيلي سقوط مصابين خلال التوجه الى الملاجئ في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار في النقب.
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