أردوغان: النظام الصهيوني أثبت مجددا أنه دولة إرهاب

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قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن "النظام الصهيوني أثبت مرة أخرى أنه دولة إرهاب تتغذى على دماء وأرواح ودموع الأبرياء".جاء ذلك في كلمة الثلاثاء، خلال إفطار رمضاني أقيم لطلاب الأكاديمية في العاصمة أنقرة.وأوضح أن بلاده ستواصل بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية لوقف المجازر في غزة وإحلال وإعادة وقف إطلاق النار.وأضاف : "النظام الصهيوني أثبت مرة أخرى عبر هجماته الوحشية على غزة الليلة الماضية أنه دولة إرهاب تتغذى على دماء وأرواح ودموع الأبرياء".وأكد الرئيس ، أن بلاده ستقف في مواجهة كل "الأطماع الاستعمارية والتوسعية" التي تواجهها .وأوضح قائلا: "من يحاولون العبث في منطقتنا بأطماع توسعية كما فعلوا قبل قرن من الزمان سيجدون تركيا في مواجهتهم".وتابع "تركيا ستقف في وجه من يريدون إغراق بالدماء والدموع والظلم من خلال أوهامهم حول أرض الميعاد".وأكد أن المسؤولين الإسرائيليين عن "الوحشية التي استشهد فيها أكثر من 400 من إخواننا بغزة سيحاسبون على كل قطرة دم أراقوها". (الاناضول)