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عربي-دولي

أردوغان: النظام الصهيوني أثبت مجددا أنه دولة إرهاب

Lebanon 24
18-03-2025 | 14:01
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "النظام الصهيوني أثبت مرة أخرى أنه دولة إرهاب تتغذى على دماء وأرواح ودموع الأبرياء".
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جاء ذلك في كلمة الثلاثاء، خلال إفطار رمضاني أقيم لطلاب الأكاديمية العسكرية في العاصمة أنقرة.

وأوضح أن بلاده ستواصل بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية لوقف المجازر في غزة وإحلال السلام وإعادة وقف إطلاق النار.

وأضاف : "النظام الصهيوني أثبت مرة أخرى عبر هجماته الوحشية على غزة الليلة الماضية أنه دولة إرهاب تتغذى على دماء وأرواح ودموع الأبرياء".

وأكد الرئيس التركي، أن بلاده ستقف في مواجهة كل "الأطماع الاستعمارية والتوسعية" التي تواجهها المنطقة.

وأوضح قائلا: "من يحاولون العبث في منطقتنا بأطماع توسعية كما فعلوا قبل قرن من الزمان سيجدون تركيا في مواجهتهم".

وتابع "تركيا ستقف في وجه من يريدون إغراق المنطقة بالدماء والدموع والظلم من خلال أوهامهم حول أرض الميعاد".

وأكد أن المسؤولين الإسرائيليين عن "الوحشية التي استشهد فيها أكثر من 400 من إخواننا بغزة سيحاسبون على كل قطرة دم أراقوها". (الاناضول)
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