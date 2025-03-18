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"ليس إلا البداية".. نتنياهو بتصريح صادم حول الحرب في غزة

Lebanon 24
18-03-2025 | 14:33
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة "ليس إلا البداية".
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وقال نتنياهو في تصريح رسمي مساء اليوم ، أنّه "سنواصل الحرب حتى تحرير جميع المختطفين، والقضاء على حماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل.. ما حدث هناك ليس إلا البداية."

وفي إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية، شدد نتنياهو على أن "لا شيء سيمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها في الحرب على غزة"، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية "حققت إنجازات تاريخية" وتعمل على "إعادة تشكيل الشرق الأوسط".

كما أضاف أن الضغط العسكري يعد شرطًا أساسيًا للإفراج عن المختطفين، في إشارة إلى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.

وفي ختام تصريحاته، دعا نتنياهو المواطنين الإسرائيليين إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، في ظل استمرار التصعيد العسكري والتوترات الأمنية في المنطقة.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل هجماتها المكثفة على غزة، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
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