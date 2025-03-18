"ليس إلا البداية".. نتنياهو بتصريح صادم حول الحرب في غزة

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وقال نتنياهو في تصريح رسمي مساء اليوم ، أنّه "سنواصل الحرب حتى تحرير جميع المختطفين، والقضاء على حماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل.. ما حدث هناك ليس إلا البداية."وفي إشارة إلى استمرار العمليات ، شدد نتنياهو على أن "لا شيء سيمنع من تحقيق أهدافها على غزة"، مؤكدًا أن القوات "حققت إنجازات تاريخية" وتعمل على "إعادة تشكيل الشرق الأوسط".كما أضاف أن الضغط العسكري يعد شرطًا أساسيًا للإفراج عن المختطفين، في إشارة إلى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.وفي ختام تصريحاته، دعا نتنياهو المواطنين الإسرائيليين إلى الالتزام بتعليمات الجبهة ، في ظل استمرار التصعيد العسكري والتوترات الأمنية في .يأتي ذلك في وقت تواصل فيه هجماتها المكثفة على غزة، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.