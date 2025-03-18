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عربي-دولي
زيلينسكي ينتقد شروط بوتين
Lebanon 24
18-03-2025
|
16:25
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، تأييده مبدأ هدنة مع
روسيا
لثلاثين يوما تشمل عدم استهداف منشآت
الطاقة
، لكنه شدد على ضرورة الحصول على "تفاصيل" من
واشنطن
.
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وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بعد المكالمة الهاتفية بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب: "سندعم اقتراحات كهذه، ولكن من الأهمية بمكان أن نعرف التفاصيل وما تم اقتراحه فعلا".
وأضاف: "أعتقد أنه من الصواب أن نجري محادثة مع الرئيس
ترامب
، وسنعرف بالتفصيل ما عرضه الروس على
الأميركيين
أو ما عرضه الأميركيون على الروس".
في المقابل، أكد زيلينسكي أن "شروط بوتين بالنسبة إلى الهدنة تهدف إلى إضعاف
أوكرانيا
وتظهر أنه غير مستعد لإنهاء الحرب".
كما كشف أن "الجيش الأوكراني يواصل القتال في منطقة كورسك الروسية".
(سكاي نيوز)
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