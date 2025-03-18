زيلينسكي ينتقد شروط بوتين

Advertisement

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، تأييده مبدأ هدنة مع لثلاثين يوما تشمل عدم استهداف منشآت ، لكنه شدد على ضرورة الحصول على "تفاصيل" من .وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بعد المكالمة الهاتفية بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب: "سندعم اقتراحات كهذه، ولكن من الأهمية بمكان أن نعرف التفاصيل وما تم اقتراحه فعلا".وأضاف: "أعتقد أنه من الصواب أن نجري محادثة مع الرئيس ، وسنعرف بالتفصيل ما عرضه الروس على أو ما عرضه الأميركيون على الروس".في المقابل، أكد زيلينسكي أن "شروط بوتين بالنسبة إلى الهدنة تهدف إلى إضعاف وتظهر أنه غير مستعد لإنهاء الحرب".كما كشف أن "الجيش الأوكراني يواصل القتال في منطقة كورسك الروسية".(سكاي نيوز)