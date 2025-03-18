بعد اتصال ترامب - بوتين.. أسعار النفط تنخفض

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انخفضت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 1% عند التسوية بعد المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين واللذين بحثا خلالها خطوات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا بين موسكو وكييف، مما قد يتسبب في تخفيف محتمل للعقوبات على الصادرات الروسية من الوقود.وسجلت أسعار النفط في وقت سابق من تعاملات الثلاثاء مستوى لها خلال أسبوعين في ظل مخاوف من تسبب عدم الاستقرار في الشرق الأوسط إلى تراجع إمدادات النفط، وسط آمال بارتفاع الطلب على الوقود بسبب خطط التحفيز الاقتصادي في الصين وألمانيا.