محادثات "وقف إطلاق" النار في أوكرانيا تنطلق الأحد في جدة

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أكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، أمس الثلاثاء، أنّ المحادثات الرامية للتوصّل لوقف لإطلاق النار بين وأوكرانيا ستتواصل الأحد في مدينة جدة السعودية.وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" بعيد إجراء ترامب مكالمة هاتفية مطوّلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال ويتكوف إنّ محادثات وقف إطلاق النار "ستبدأ يوم الأحد في جدة"وأضاف ويتكوف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز: "الشيطان يكمن في التفاصيل. فريق سيتوجه إلى السعودية، بقيادة مستشارنا للأمن القومي (مايك والتس) ووزير خارجيتنا (ماركو روبيو)، وأعتقد، مثلما تعلمون، أن علينا تحديد هذه التفاصيل".مكالمة الـ90 دقيقةوفي وقت سابق من الثلاثاء، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية استمرت أكثر من ساعة ونصف حول عدد من القضايا الاستراتيجية.قال البيت الأبيض إن ترامب وبوتين اتفقا على "ضرورة تحقيق السلام ووقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا"، مشددين على أن "هذا الصراع يجب أن ينتهي بسلام دائم".وأضاف: "الأموال والدماء التي أنفقتها كل من أوكرانيا وروسيا في هذه الحرب كان من الأفضل أن تُنفق على احتياجات شعوبهم.. كان يجب ألا يبدأ هذا الصراع، وكان من المفترض أن ينتهي منذ وقت طويل من خلال جهود صادقة ومخلصة للسلام".وأكد البيان: "اتفق الزعيمان على أن السلام في أوكرانيا سيبدأ بوقف إطلاق النار في مجال الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى المفاوضات التقنية بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار في البحر الأسود، ووقف إطلاق النار الكامل والسلام الدائم. ستبدأ هذه المفاوضات فورا في الشرق الأوسط".الكرملين يعلّقنقلت وكالات عن الكرملين أن الرئيس الروسي دعم مبادرة نظيره الأميركي بشأن التوقف المتبادل بين وأوكرانيا عن استهداف البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما، وأصدر تعليماته للجيش الروسي بالالتزام بذلك.وأشار بوتين إلى عدة نقاط هامة تتعلق بالهدنة، من بينها عدم قدرة كييف على التفاوض، ما قد يشكل تحديا أمام تنفيذ الاتفاق.(سكاي نيوز)