Advertisement

عربي-دولي

كارثة في إيران.. قتلى و2500 مصاب و"بتر أطراف" في احتفالات شعبية!

Lebanon 24
19-03-2025 | 01:09
A-
A+
Doc-P-1335354-638779649691620438.jpg
Doc-P-1335354-638779649691620438.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لقي 14 شخصًا مصرعهم وأُصيب أكثر من 2500 آخرين، بينهم 100 حالة بتر للأطراف، خلال احتفالات "جهارشنبه‌ سوري" في إيران، وهو العيد التقليدي الذي يسبق عيد النوروز. كما اندلعت حرائق في العديد من المحال التجارية والمنازل نتيجة الاستخدام الكثيف للألعاب النارية.  
Advertisement

وتزايدت المخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا مع استمرار الاحتفالات حتى يوم الخميس المقبل. وقال جعفر ميعاد فر، رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، إن الإصابات تشمل 1756 شخصًا بجروح متفاوتة، و500 إصابة في العين، و510 حالات حروق متفرقة.  

ويحتفل الإيرانيون بهذه المناسبة عبر القفز فوق النيران، مرددين عبارات تقليدية مثل: "أعطيك لوني الأصفر، وأعطني لونك الأحمر"، في إشارة رمزية إلى التخلص من الشوائب واستقبال العام الجديد بطاقة متجددة.  
 
35d9965b-af44-499a-a81b-e494f7a4a8da


وفي مدن مثل زنجان وشيراز والأهواز، أظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي تدخل الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتفلين، مما زاد من حدة التوترات.  

وقال جلال ملكي، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران، إن قمع السلطات لهذه الاحتفالات بدلًا من تنظيمها أدى إلى تفاقم المخاطر، داعيًا إلى إيجاد حلول لجعلها أكثر أمانًا.  

وبحسب الإحصاءات، فإن الإصابات هذا العام ارتفعت بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت حالات الحروق زيادة بنسبة 12%، والإصابات العينية بنسبة 37%، وحالات بتر الأطراف بنسبة 10%.  

ويرى مراقبون أن موقف السلطات الإيرانية الرافض لبعض التقاليد القديمة، مثل "جهارشنبه‌ سوري"، ساهم في فقدان السيطرة على هذه الفعاليات، مما حولها من مناسبة احتفالية إلى حدث مليء بالمخاطر والاضطرابات.  

ويطالب ناشطون ومنظمات مدنية الحكومة بالتوقف عن محاولة طمس هذا التقليد، والتركيز بدلًا من ذلك على تنظيمه بشكل آمن من خلال تخصيص أماكن رسمية للاحتفالات، كما تفعل بعض الدول التي حولت الألعاب النارية إلى فعاليات سياحية آمنة ومربحة. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
احتفالات اتفاق الحكومة السورية وقسد توقع قتلى وجرحى
lebanon 24
19/03/2025 12:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط قذيفة على أطراف بلدة القصر الحدودية وإصابة شخص
lebanon 24
19/03/2025 12:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل و15 إصابة بين المدنيين جراء إطلاق النار احتفالا باتفاق الشرع وعبدي في الحسكة والرقة (الحدث)
lebanon 24
19/03/2025 12:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام سوري: 3 قتلى و20 مصابا في انفجار بدير الزور
lebanon 24
19/03/2025 12:33:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:23 | 2025-03-19
06:22 | 2025-03-19
06:00 | 2025-03-19
05:51 | 2025-03-19
05:37 | 2025-03-19
05:15 | 2025-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24