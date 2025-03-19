"لا يمكن القبول بمطالب الكرملين".. أوروبا ترفض وقف تسليح أوكرانيا

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وسط المساعي الهادفة لوقف الحرب التي تشنها عليها، رفضت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الأربعاء، وقف تسليح أوكرانيا.وشددت كالاس على أنه "لا يمكن القبول بمطالب الكرملين وقف تسليح أوكرانيا".كما رأت أن اتصال الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، كشف أن موسكو غير مستعدة لتقديم "تنازلات" في ملف أوكرانيا.وقالت: "لدى قراءة نصّي ، يتضح أن لا ترغب حقا في تقديم أي نوع من التنازلات".وخلال مع ترامب أمس الثلاثاء، وافق بوتين على وقف استهداف منشآت الأوكرانية، لكنه رفض وقفا شاملا لإطلاق النار ما لم يوقف الغرب كل مساعداته لكييف.وأضافت كالاس: "ما تريده هو أن تستسلم أوكرانيا تماما. إذا حققت هدفها بوقف المساعدات لأوكرانيا، فستكون لديها حرية مواصلة (الحرب)، إذ لن يكون بإمكان الأوكرانيين عن أنفسهم. لذا من الواضح أن ذلك لن ينجح".وتضغط واشنطن من أجل وقف فوري لإطلاق النار مدته 30 يوما، كخطوة أولى باتجاه إنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 3 سنوات.وسبق لكييف أن وافقت على هذا المقترح، بشرط موسكو به.وبينما لم يقبل بوتين مقترح الهدنة الشاملة الأميركي، فقد وافق على عدم استهداف منشآت لمدة 30 يوما.(سكاي نيوز)