في إسرائيل.. هذا مصير ضابطين اعترضا على استئناف حرب غزّة

قررت السلطات فصل ضابطي احتياط في الجيش، بعد اعتراضهما على استئناف العمليات في قطاع غزة، وذلك وفق ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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وفُصل ضابط احتياط من الجيش، الأربعاء، بعدما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بياناً يرفض فيه التحاقه بالخدمة بسبب استئناف القتال في قطاع غزة.





وكتب الضابط في مديرية الاستخبارات مايكل ماجر، على منصة "إكس": "أكثر ما يساعدني الآن على حماية شعبي هو رفض المشاركة في القتال في خدمة الخونة القذرين، وهو ما يتعارض تماما مع مصالح شعب إسرائيل".





وفي منشور لاحق، قال ماجر إنه فُصل من الخدمة الاحتياطية.

والثلاثاء، فصل ضابط احتياط آخر في سلاح الجو بسبب منشور مماثل على منصات التواصل الاجتماعي.



وبعد قرار استئناف الحرب، تزايدت الاحتجاجات الشعبية ، وسط مخاوف على مصير عشرات الرهائن في قطاع غزة، واعتراضات على جهود حكومية لإقالة رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) والمدعي العام.