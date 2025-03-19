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عربي-دولي
في إسرائيل.. هذا مصير ضابطين اعترضا على استئناف حرب غزّة
Lebanon 24
19-03-2025
|
07:46
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قررت السلطات
الإسرائيلية
فصل ضابطي احتياط في الجيش، بعد اعتراضهما على استئناف العمليات
العسكرية
في قطاع غزة، وذلك وفق ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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وفُصل ضابط احتياط من الجيش، الأربعاء، بعدما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بياناً يرفض فيه التحاقه بالخدمة
العسكرية
بسبب استئناف القتال في قطاع غزة.
وكتب الضابط في مديرية الاستخبارات
العسكرية
مايكل ماجر، على منصة "إكس": "أكثر ما يساعدني الآن على حماية شعبي هو رفض المشاركة في القتال في خدمة الخونة القذرين، وهو ما يتعارض تماما مع مصالح شعب إسرائيل".
وفي منشور لاحق، قال ماجر إنه فُصل من الخدمة
العسكرية
الاحتياطية.
والثلاثاء، فصل ضابط احتياط آخر في سلاح الجو
الإسرائيلي
بسبب منشور مماثل على منصات التواصل الاجتماعي.
وبعد قرار استئناف الحرب، تزايدت الاحتجاجات الشعبية
في
إسرائيل
، وسط مخاوف على مصير عشرات الرهائن في قطاع غزة، واعتراضات على جهود حكومية لإقالة رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) والمدعي العام.
وتعيد هذه الوقائع إلى الأذهان الاحتجاجات واسعة النطاق المناهضة للحكومة في السنوات الأخيرة، عندما هدد مئات من جنود الاحتياط، بمن فيهم
العديد
من أفراد سلاح الجو، بعدم الالتحاق بالخدمة
العسكرية
.
(سكاي نيوز عربية)
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