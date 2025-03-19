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عربي-دولي

حاملة طائرات نوويّة... إليكم بعض المعلومات عن "هاري ترومان" التي استهدفها الحوثيون

Lebanon 24
19-03-2025 | 09:20
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أعلن الحوثيون عن استهداف حاملة الطائرات الأميركية "يو إٍس إس هاري ترومان" للمرة الرابعة خلال 72 ساعة.

وقال الناطق باسم الحوثيين يحيى سريع، إن عملية استهداف "هاري ترومان" نجحت، وأحبطت هجوما جويا وشيكا على اليمن.
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و"يو إس إس هاري ترومان" هي حاملة طائرات نووية تابعة للبحرية الأميركية، وهي واحدة من أقوى السفن الحربية في العالم، وجرى تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى الرئيس الأميركي الثالث والثلاثين هاري إس ترومان.

بدأ العمل على تصميمها منذ العام 1988، وتم إنجازها في عام 1996، لتدخل الخدمة رسميا في العام 1998.

وتتميّز بقدرتها على حمل ونشر عدد كبير من الطائرات الحربية يصل إلى 90.
 
وتعمل بالطاقة النووية، بمفاعلين نوويين من نوع A4W، ما يمنحها قدرة على الإبحار لمسافات غير محدودة تقريبًا، دون الحاجة للتزود بالوقود.

ويبلغ طول "هاري ترومان" 332.8 مترًا وعرضها 76.8 مترًا، وتزن حوالي 100 ألف طن، وتبلغ سرعتها القصوى أكثر من 30 عقدة، فيما تحمل طاقمًا يضم حوالي 6000 فرد.
 
وتُعتبر "يو إس إس هاري ترومان" منصة عائمة للقوة الجوية، قادرة على نشر مجموعة متنوعة من الطائرات الحربية، بما في ذلك المقاتلات والقاذفات وطائرات الاستطلاع.

وتلعب دورًا حيويًا في عمليات البحرية الأميركية، وهي تربض في منطقتنا منذ مدة، وتتواجد حاليا قبالة سواحل اليمن. (عربي 21)
 
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