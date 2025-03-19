حاملة طائرات نوويّة... إليكم بعض المعلومات عن "هاري ترومان" التي استهدفها الحوثيون





وقال الناطق باسم الحوثيين يحيى سريع، إن عملية استهداف "هاري ترومان" نجحت، وأحبطت هجوما وشيكا على اليمن.

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و"يو إس إس هاري ترومان" هي حاملة طائرات نووية تابعة للبحرية الأميركية، وهي واحدة من أقوى السفن الحربية في العالم، وجرى تسميتها الاسم نسبة إلى الرئيس الأميركي الثالث والثلاثين هاري إس ترومان.



بدأ العمل على تصميمها منذ العام 1988، وتم إنجازها في عام 1996، لتدخل الخدمة رسميا في العام 1998.



وتتميّز بقدرتها على حمل ونشر عدد كبير من الطائرات الحربية يصل إلى 90. أعلن الحوثيون عن استهداف حاملة الطائرات الأميركية "يو إٍس إس هاري ترومان" للمرة الرابعة خلال 72 ساعة.وقال الناطق باسم الحوثيين يحيى سريع، إن عملية استهداف "هاري ترومان" نجحت، وأحبطت هجوما وشيكا على اليمن.و"يو إس إس هاري ترومان" هي حاملة طائرات نووية تابعة للبحرية الأميركية، وهي واحدة من أقوى السفن الحربية في العالم، وجرى تسميتها الاسم نسبة إلى الرئيس الأميركي الثالث والثلاثين هاري إس ترومان.بدأ العمل على تصميمها منذ العام 1988، وتم إنجازها في عام 1996، لتدخل الخدمة رسميا في العام 1998.وتتميّز بقدرتها على حمل ونشر عدد كبير من الطائرات الحربية يصل إلى 90.

وتعمل بالطاقة النووية، بمفاعلين نوويين من نوع A4W، ما يمنحها قدرة على الإبحار لمسافات غير محدودة تقريبًا، دون الحاجة للتزود بالوقود.



ويبلغ طول "هاري ترومان" 332.8 مترًا وعرضها 76.8 مترًا، وتزن حوالي 100 ألف طن، وتبلغ سرعتها القصوى أكثر من 30 عقدة، فيما تحمل طاقمًا يضم حوالي 6000 فرد.