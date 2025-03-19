نتنياهو يتحدث في تغريدة عن "الدولة العميقة" ويثير الجدل

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نشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تغريدة عن "الدولة العميقة"، نوه فيها دعمه لليمن والولايات المتحدة.وكتب نتنياهو هذه التغريدة مساء الأربعاء حول "الدولة العميقة": "في وإسرائيل، عندما يفوز زعيم قوي من اليمين بالانتخابات، تستغل "الدولة العميقة" اليسارية نظام العدالة بشكل خاطئ لإحباط إرادة الشعب".وأكمل في التغريدة المثيرة للجدل: "ولن ينتصروا لا ولا في .. نحن نقف أقوياء معا".وردًا على نتنياهو، غرّد الرئيس إسحاق هرتسوغ من حسابه الرسمي باللغة الإنجليزية: "إن النظام القضائي القوي والمستقل يشكل أصلا لديمقراطيتنا، ورئيس دولة فخور للغاية به".وتشكّل تهديدات نتنياهو وردود الساسة الإسرائيليين عليه جولة أخرى في دفاعه المستميت عن منصبه وسط اتهامات الفساد التي تطوله والمقربين منه، ومحاولة حفظ ائتلافه الحكومي المهدد بالانهيار بسبب فشله الجيش في تحقيق أهداف العدوان على قطاع غزة، وتبريرًا لخروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار. (سكاي نيوز)