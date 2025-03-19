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نتنياهو يتحدث في تغريدة عن "الدولة العميقة" ويثير الجدل

Lebanon 24
19-03-2025 | 16:29
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نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغريدة عن "الدولة العميقة"، نوه فيها دعمه لليمن في إسرائيل والولايات المتحدة.
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وكتب نتنياهو هذه التغريدة مساء الأربعاء حول "الدولة العميقة": "في الولايات المتحدة وإسرائيل، عندما يفوز زعيم قوي من اليمين بالانتخابات، تستغل "الدولة العميقة" اليسارية نظام العدالة بشكل خاطئ لإحباط إرادة الشعب".


وأكمل في التغريدة المثيرة للجدل: "ولن ينتصروا لا في إسرائيل ولا في الولايات المتحدة.. نحن نقف أقوياء معا".

وردًا على نتنياهو، غرّد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من حسابه الرسمي باللغة الإنجليزية: "إن النظام القضائي القوي والمستقل في إسرائيل يشكل أصلا لديمقراطيتنا، ورئيس دولة إسرائيل فخور للغاية به".

وتشكّل تهديدات نتنياهو وردود الساسة الإسرائيليين عليه جولة أخرى في دفاعه المستميت عن منصبه وسط اتهامات الفساد التي تطوله والمقربين منه، ومحاولة حفظ ائتلافه الحكومي المهدد بالانهيار بسبب فشله الجيش الإسرائيلي في تحقيق أهداف العدوان على قطاع غزة، وتبريرًا لخروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار. (سكاي نيوز)
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