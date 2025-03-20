غارات إسرائيلية على غزة فجراً.. وعشرات الشهداء والجرحى

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أعلن المدني في غزة استشهاد عشرة أشخاص وإصابة عشرات آخرين بجروح في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في جنوب القطاع فجر الخميس.وقال المتحدث باسم المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس "استُشهد 10 مدنيين على الأقلّ وأصيب عشرات آخرون بجروح في غارات جوية إسرائيلية استهدفت ستة منازل شرق خان يونس في جنوب فجر الخميس".وشن الطيران غارات على منطقة بيت لاهيا شمال ، حيث أفادت في غزة عن "سقوط 24 شهيداً وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال بيت عزاء في منطقة السلاطين في بيت لاهيا".