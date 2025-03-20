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غارات إسرائيلية على غزة فجراً.. وعشرات الشهداء والجرحى

Lebanon 24
20-03-2025 | 00:14
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أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد عشرة أشخاص وإصابة عشرات آخرين بجروح في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في جنوب القطاع فجر الخميس.
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وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس "استُشهد 10 مدنيين على الأقلّ وأصيب عشرات آخرون بجروح في غارات جوية إسرائيلية استهدفت ستة منازل شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة فجر الخميس".

 وشن الطيران الإسرائيلي غارات على منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، حيث أفادت وزارة الصحة في غزة عن "سقوط 24 شهيداً وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال بيت عزاء في منطقة السلاطين في بيت لاهيا".
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