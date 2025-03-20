بهدف الوصول إلى المريخ.. ماسك يكشف: حاولت شراء صواريخ روسية

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صرح الملياردير الأميريكي إيلون ماسك، بأنه حاول شراء صواريخ من كجزء من سعيه لإرسال رحلة مأهولة إلى المريخ، وفق ما أفادت مجلة "نيوزويك" الأميركية.وفي حديثه ضمن بودكاست "فيرديكت" مع تيد كروز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، ناقش شركة "سبيس إكس" البدايات المبكرة للشركة، وكيف لم يكن بمقدوره في البداية تحمل تكلفة بعض القطع أمريكية الصنع لمركباته الفضائية.وسجلت المقابلة في البيت الأبيض، حيث شكل ماسك جزءا أساسيا من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية، من خلال دوره في قيادة وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) سعيا إلى الحد من التضخم الحكومي الفيدرالي.وقال ماسك إنه كانت لديه رؤية "نباتات خضراء على خلفية حمراء" عندما بدأ العمل على صنع صواريخ يمكنها المريخ.وأضاف: "كانت الخطة الأصلية هي حرفيا أخذ مبلغ كبير من المال من شركة "باي بال" للتكنولوجيا ، وأعتقد، وفقا لتعريف ، "إهداره دون أي ربح على مشروع غير ربحي" وأردت إنفاق مبلغ كبير من مالي مجانا لزيادة ميزانية "ناسا" لنتمكن من الذهاب إلى المريخ".وتابع: مع ذلك، لم يكن الحصول على تمويل كاف أمرا سهلا في ، قائلا "إنه لم يكن يملك المال الكافي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لشراء صواريخ أمريكية كانت باهظة الثمن للغاية بحوالي 80 مليون دولار".وذكر أنه لجأ إلى بدلا من ذلك لشراء صواريخ باليستية عابرة للقارات والتي يمكنه تحويلها إلى صواريخ لمركبة فضائية.وسأل كروز ماسك: "بمن تتصل؟"، فأجاب: "القوات الصاروخية الروسية"، قبل أن يوضح أن وافقت على تفكيك العديد من صواريخها الباليستية العابرة للقارات بموجب اتفاقية مع .وقال: "إذا أخذت أكبر صواريخهم الباليستية العابرة للقارات، يمكنك تحويلها إلى صاروخ في مرحلة إضافية وإرسال شيء ما إلى المريخ".وأردف أن استمرت في رفع سعره ولذلك لم تتم الصفقة رغم حوالي ستة أشهر من المفاوضات.وأضاف ماسك: "فكرت، انظروا، يجب عليهم التخلص من هذه الأشياء في ساحة الخردة على أي حال. من المفترض أن تحصل على صفقة جيدة حقا".وبعد نحو 20 عاما، أصبحت "سبيس إكس" الآن جزءا لا يتجزأ من برنامج الفضاء الأميركي، حيث تساعد في إعادة رواد الفضاء من محطة الفضاء الدولية يوم الثلاثاء، بينما تختبر أيضا العديد من الصواريخ لمهام مأهولة مستقبلية.وصرح ماسك بأنه يوسع عمليات "سبيس إكس" في فلوريدا بعد نجاحها في تكساس، وسيواصل اختبار مركبته الفضائية "ستارشيب" للوصول إلى المريخ في نهاية المطاف.