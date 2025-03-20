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عربي-دولي

غارات إسرائيلية عنيفة على غزة.. عدّاد الشهداء إلى ارتفاع

Lebanon 24
20-03-2025 | 01:08
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أدت الغارات الإسرائيلية التي شنها الاحتلال، فجر اليوم الخميس، على قطاع غزة أدت إلى سقوط 71 شهيدا بمناطق مختلفة، إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين، حسب الجزيرة.
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وواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة من القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مواقع من بينها مدينة غزة وبيت لاهيا في شمال القطاع.

وسقط عدد كبير من الشهداء في قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث أن عددا من المدنيين أصيب إثر قصف جوي للاحتلال على منزل في بلدة الفخاري شرقي خان يونس جنوب القطاع.

كما أصيب عدد من المدنيين في قصف للاحتلال على منزل في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة،.

وفي وقت سابق، أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة باستشهاد 70 شخصا أمس الأربعاء. (الجزيرة)
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