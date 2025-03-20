غارات إسرائيلية عنيفة على غزة.. عدّاد الشهداء إلى ارتفاع

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أدت الغارات التي شنها الاحتلال، فجر اليوم الخميس، على قطاع غزة أدت إلى سقوط 71 شهيدا بمناطق مختلفة، إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين، حسب .وواصل طيران الاحتلال غاراته على مناطق مختلفة من القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مواقع من مدينة غزة وبيت لاهيا في شمال القطاع.وسقط عدد كبير من في قصف شنه الاحتلال فجر اليوم على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث أن عددا من المدنيين أصيب إثر قصف جوي للاحتلال على منزل في بلدة الفخاري خان يونس جنوب القطاع.كما أصيب عدد من المدنيين في قصف للاحتلال على منزل في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة،.وفي وقت سابق، أفاد المدني في قطاع غزة باستشهاد 70 شخصا أمس الأربعاء. (الجزيرة)