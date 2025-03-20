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عربي-دولي

اللجنة "العربية الإسلامية": لوقف دائم لإطلاق النار بغزة وعلى المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته

Lebanon 24
20-03-2025 | 01:10
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دانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة الغارات التي شنّها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وقصفه المباشر لمناطق مأهولة بالمدنيين العزل، مما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين، داعية إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.
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ووصفت اللجنة التصعيد الإسرائيلي بأنه يشكل "انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار ولقرارات الأمم المتحدة وللمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني"، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، وأن ذلك يمثل "تهديدا وضررا إضافيا على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصعيدا ينذر بتوسع الصراع الإقليمي، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة والاستقرار بالمنطقة".

وجددت اللجنة في بيان، مطالبتها للمجتمع الدولي بـ"الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتدخل الفوري للضغط على إسرائيل للوقف الفوري لعدوانها وانتهاكاتها والامتثال لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين الفلسطينيين من آلة الحرب الإسرائيلية الجائرة، وإلزام إسرائيل بإعادة التيار الكهربائي في غزة، وفتح كافة المعابر لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل موسع ومستمر إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وشددت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية في هذا الصدد على "الحاجة الماسة إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار ووقف التصعيد الإسرائيلي واستئناف الحوار والعودة إلى المفاوضات، من أجل تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولاً إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، والحيلولة دون العودة لدوامة متجددة من العنف".
وجددت اللجنة موقفها الثابت الذي يؤكد على "أهمية تحقيق سلام عادل ومستدام للقضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي والمعايير والمرجعيات المتفق عليها، وضمان حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على خطوط عام 1967 وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".(سكاي نيوز)
 
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