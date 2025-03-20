15
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
-1
o
بشري
9
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بشرط واحد.. دولة مستعدة لاستقبال أهالي غزة
Lebanon 24
20-03-2025
|
01:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
زعمت هيئة البث
الإسرائيلية
"كان"، أن وزير خارجية أرض الصومال لا يستبعد استقبال فلسطينيين مهجرين من قطاع غزة، شريطة أن تحصل بلاده على الاعتراف.
Advertisement
وقالت الهيئة في تقرير لها، إن وزير خارجية الدولة التي أعلنت انفصالها عن الصومال، عبد الرحمن ظاهر أدان، قال: "المهم بالنسبة لنا هو الحصول على الاعتراف، لكي نظهر للعالم أننا دولة محبة للسلام والديمقراطية، ثم يمكننا الحديث عن أمور أخرى"، غير أنه لم يذكر أي شيء عن استيعاب الغزيين صراحة، ما فسرته الهيئة على أنه "قبول ضمني" بالفكرة.
ونقلت
وكالة
أسوشيتد برس للأنباء عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن
الولايات المتحدة
وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين من السودان والصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية لإعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة المدمر.
وتابع الوزير: "لا نريد التكهن بأمور لم تُناقش بعد.
على جميع
الدول المهتمة بمناقشة قضايا معينة معنا أن تُنشئ أولاً علاقات عمل معنا، وتفتح بعثات دبلوماسية في أرض الصومال".
في وقت سابق، قال وزيرا خارجية الصومال وأرض الصومال الانفصالية إنهما لم يتلقيا أي اقتراح من
الولايات المتحدة
أو
إسرائيل
لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة، وأكدت مقديشو رفضها القاطع لأي خطوة من هذا القبيل. (عربي21)
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: مستعدون لاستقبال الرهائن من نقطة واحدة بعد نحو ساعة في رعيم بغلاف غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مستعدون لاستقبال الرهائن من نقطة واحدة بعد نحو ساعة في رعيم بغلاف غزة
20/03/2025 08:17:07
20/03/2025 08:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي: أرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة بشرط
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي: أرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة بشرط
20/03/2025 08:17:07
20/03/2025 08:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فيدان: تركيا مستعدّة لاستقبال الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون إسرائيل
Lebanon 24
فيدان: تركيا مستعدّة لاستقبال الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون إسرائيل
20/03/2025 08:17:07
20/03/2025 08:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: مسؤولون بالجيش قالوا إن نجاح خطة ترمب مرتبط بإرادة أهالي غزة ووجود دولة تقبل استقبالهم
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: مسؤولون بالجيش قالوا إن نجاح خطة ترمب مرتبط بإرادة أهالي غزة ووجود دولة تقبل استقبالهم
20/03/2025 08:17:07
20/03/2025 08:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد قصف مبنى الأمم المتحدة بغزة... بريطانيا تطالب بـ"تحقيق شفاف"
Lebanon 24
بعد قصف مبنى الأمم المتحدة بغزة... بريطانيا تطالب بـ"تحقيق شفاف"
02:05 | 2025-03-20
20/03/2025 02:05:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط إرهابي في ماريوبول.. الأمن الروسي يوقف العملية قبل تنفيذها
Lebanon 24
مخطط إرهابي في ماريوبول.. الأمن الروسي يوقف العملية قبل تنفيذها
02:03 | 2025-03-20
20/03/2025 02:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"رؤية الهلال في 29 رمضان مُستحيلة".. إليكم موعد أول أيام عيد الفطر
Lebanon 24
"رؤية الهلال في 29 رمضان مُستحيلة".. إليكم موعد أول أيام عيد الفطر
01:43 | 2025-03-20
20/03/2025 01:43:48
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف عن استخدام قناع الأوكسجين.. البابا فرنسيس يواصل التحسن هذا ما أعلنه الفاتيكان
Lebanon 24
توقف عن استخدام قناع الأوكسجين.. البابا فرنسيس يواصل التحسن هذا ما أعلنه الفاتيكان
01:41 | 2025-03-20
20/03/2025 01:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سيتم ترحيله... اعتقال باحث هندي في جامعة أميركية بتهمة دعم "حماس"
Lebanon 24
سيتم ترحيله... اعتقال باحث هندي في جامعة أميركية بتهمة دعم "حماس"
01:12 | 2025-03-20
20/03/2025 01:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
تزوجت 12 مرة.. نجمة مصرية شهيرة: لا أمانع ان ارتبط مُجددا! (صورة)
Lebanon 24
تزوجت 12 مرة.. نجمة مصرية شهيرة: لا أمانع ان ارتبط مُجددا! (صورة)
02:53 | 2025-03-19
19/03/2025 02:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مُبللة بالكامل.. سلاف فواخرجي تُثير الجدل في أحد مشاهدها (فيديو)
Lebanon 24
مُبللة بالكامل.. سلاف فواخرجي تُثير الجدل في أحد مشاهدها (فيديو)
03:44 | 2025-03-19
19/03/2025 03:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم إعلاميّة "الجديد": "ما تخيلتك تفلي هيك... بكير عليكي" (صور)
Lebanon 24
الموت يُؤلم إعلاميّة "الجديد": "ما تخيلتك تفلي هيك... بكير عليكي" (صور)
06:06 | 2025-03-19
19/03/2025 06:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء العمل بالتوقيت الصيفي.. مذكرة تحدد التاريخ
Lebanon 24
بدء العمل بالتوقيت الصيفي.. مذكرة تحدد التاريخ
05:02 | 2025-03-19
19/03/2025 05:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يفعله نعيم قاسم داخل "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
هذا ما يفعله نعيم قاسم داخل "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
14:00 | 2025-03-19
19/03/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:05 | 2025-03-20
بعد قصف مبنى الأمم المتحدة بغزة... بريطانيا تطالب بـ"تحقيق شفاف"
02:03 | 2025-03-20
مخطط إرهابي في ماريوبول.. الأمن الروسي يوقف العملية قبل تنفيذها
01:43 | 2025-03-20
"رؤية الهلال في 29 رمضان مُستحيلة".. إليكم موعد أول أيام عيد الفطر
01:41 | 2025-03-20
توقف عن استخدام قناع الأوكسجين.. البابا فرنسيس يواصل التحسن هذا ما أعلنه الفاتيكان
01:12 | 2025-03-20
سيتم ترحيله... اعتقال باحث هندي في جامعة أميركية بتهمة دعم "حماس"
01:10 | 2025-03-20
اللجنة "العربية الإسلامية": لوقف دائم لإطلاق النار بغزة وعلى المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته
فيديو
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
Lebanon 24
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
01:21 | 2025-03-20
20/03/2025 08:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
00:40 | 2025-03-20
20/03/2025 08:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
06:30 | 2025-03-19
20/03/2025 08:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24