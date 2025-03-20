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دعا البريطاني ديفيد لامي، أمس الأربعاء، إلى إجراء تحقيق شفاف في مصرع موظف بلغاري في الأمم المتحدة، وإصابة عامل إغاثة بريطاني بجروح، في انفجار في قطاع غزة نفت مسؤوليتها عنه.وأعرب لامي عبر منصة إكس عن "الاستياء إزاء استهداف مبنى للأمم المتحدة في غزة هذا الصباح"، مشدداً على "وجوب في هذا الحادث بشفافية ومحاسبة المسؤولين عنه". وأضاف "يجب حماية الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني".ومن جهته، جدّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال محادثة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، دعوته كلاً من حماس وإسرائيل إلى احترام وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وإضافة إلى الموظف الأممي البلغاري الذي قُتل، أسفر الانفجار عن 5 جرحى أحدهم عامل إغاثة بريطاني بجروح، بحسب ما أعلنت منظمة "ماينز أدفايزوري غروب" غير الحكومية.وقال المدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية دارن كورماك إنّ "زميلنا البريطاني البالغ من العمر 51 عاماً كان يجري تقييماً لمخاطر حدوث انفجار في مبنى تابع لمكتب الأمم المتحدة، لخدمات المشاريع عندما وقع الحادث هذا الصباح".وأضاف في بيان أنّ المصاب "نُقل أولاً إلى في غزة لتلقّي العلاج، قبل إجلائه إلى ، وحالته غير معروفة".وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعرب عن "حزنه وصدمته العميقين" لضربات طالت مبان للأمم المتحدة في غزة، ونفت مسؤوليتها عنها، مطالباً بإجراء "تحقيق كامل".