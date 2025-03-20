للعام الثامن على التوالي.. دولة هي الأسعد في العالم فمن هي الأتعس؟

Advertisement

احتلت فنلندا المرتبة الأولى كأكثر دول العالم سعادة للعام الثامن على التوالي، وفقا لتقرير السعادة العالمي الذي نُشر اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي للسعادة.ويعد التقرير ثمرة بين مؤسسة جالوب لاستطلاعات الرأي، ومركز أوكسفورد لأبحاث الرفاهية، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، حيث قام الباحثون بتحليل الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024.وكما في العام الماضي، جاءت الدول الاسكندنافية ضمن المراكز العشرة الأولى، حيث تبعت فنلندا كلا من الدنمارك، آيسلندا، والسويد، بينما احتلت النرويج المركز السابع. كما عادت هولندا إلى المراكز الخمسة الأولى، دخلت كل من كوستاريكا (6) والمكسيك (10) ضمن العشرة الأوائل لأول مرة.أما ألمانيا، فتحسن ترتيبها من المركز 24 إلى 22، بينما تراجعت مركزا لتصبح في المرتبة 24، وهو أسوأ ترتيب لها على الإطلاق.وشمل التصنيف 147 دولة، حيث جاءت أفغانستان في المركز الأخير.ووفقا للتقرير، فإن الفنلنديين طُلب منهم تقييم حياتهم منحوا أنفسهم متوسط درجة 7.736من 10، بينما بلغ المتوسط في أفغانستان 1.364.وحدد الباحثون عددا من العوامل الرئيسية التي تسهم في سعادة الأفراد، من الدعم الاجتماعي والدخل والحرية ومدى انتشار الفساد.