بعد عرض مسلسلات "غير لائقة" في رمضان.. هذا ما قرره الرئيس المصري

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كشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تفاصيل تشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع رؤية مستقبلية للإعلام والدراما المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الانتقادات التي طالت الأعمال الدرامية المعروضة خلال موسم رمضان ، حيث اعتبر أنها لا تعكس الهوية الحقيقية للمجتمع المصري ولا تقدم واقعية عنه.وأكد مدبولي أن الرئيس السيسي وجه بتشكيل لجان متخصصة تضم خبراء ومتخصصين في مجال الإعلام، بالإضافة إلى أساتذة إعلام وشركات إنتاج، بما في ذلك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وتهدف هذه إلى وضع رؤية شاملة تعزز الهوية المصرية في المحتوى الإعلامي والدرامي، مع الحفاظ على حرية الفكر والإبداع.وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص تطوير الإعلام والدراما لتعكس قيم المجتمع المصري وتراثه، مع الالتزام بمعايير الجودة والموضوعية. كما أكد أن العملية ستشمل حوارا مفتوحا مع جميع الأطراف المعنية لضمان التوصل إلى رؤية متوازنة تحقق الأهداف المرجوة دون تقييد للإبداع.يأتي هذا التحرك في سياق النقاشات الواسعة التي أثيرت حول المحتوى الدرامي الرمضاني، حيث طالب من النقاد والمشاهدين بضرورة تقديم أعمال تعكس الواقع المصري بصدق، وتعالج قضايا المجتمع بشكل أكثر عمقا، مع الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.