نشر وثائق سريّة... هل من جديد في ملف اغتيال جون كينيدي؟

Advertisement

ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "واشنطن بوست" قالت إن آلاف الصفحات، التي نشرت لم تكشف أي جديد حول اغتيال الرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي، ومن غير الواضح مدى إسهامها في كشف ملابسات .وذكرت الصحيفة الأميركية أنه رغم أن معظم الملفات المنشورة تمتلئ بمعلومات كان الخبراء على دراية بها بالفعل، إلا أن هناك بعض المعلومات الثمينة، ككشف هوية عملاء أميركيين تجسسوا على رئيس كوبا السابق فيدل كاسترو، وسوفييت زودوا أساتذة أميركيين في الخارج بمعلومات عن قاتل كينيدي، والعمليات لتجسس المخابرات المركزية.ولفتت إلى أن الأرشيف الوطني أصدر أكثر من 1100 وثيقة، يبلغ مجموع صفحاتها أكثر من 31 ألف صفحة، وفي وقت لاحق من ذات اليوم، رفعت مجموعة ثانية من الوثائق العدد الإجمالي إلى حوالي 2200 وثيقة، يبلغ مجموع صفحاتها 63 ألف صفحة على الأقل، أي أقل من "80 ألف صفحة" التي وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين بالكشف عنها.وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنه بناء على أرقام تعريف الوثائق، لا تعد أي من الملفات التي نشرت الثلاثاء جديدة، وأن معظم المواد الجديدة هي معلومات حذفت سابقا وكشف النقاب عنها الآن.وتتناول السجلات مواضيع أثارت الفضول وأربكت المهتمين بعملية الاغتيال، حيث يشمل ذلك وثائق عن مراقبة المخابرات المركزية الأميركية لزيارات الجندي السابق في قوات مشاة لي هارفي أوزوالد إلى القنصلية الكوبية والسفارة السوفيتية في مدينة مكسيكو قبل أسابيع من تنفيذه الاغتيال، وسجلات عن كيفية مراقبة السوفيت لأوزوالد خلال فترة وجوده في الاتحاد السوفيتي.ولفتت الصحيفة إلى أن غالبية الوثائق كانت تكشف النقاب وتسلط الضوء، من خلال رسائل وبرقيات ومذكرات وتقارير، على عمليات المخابرات المركزية الأميركية قبل نصف قرن.وأكدت بعض السجلات الجديدة ما كان مفترضا على نطاق واسع، مثل أن المخابرات المركزية زرعت جواسيس في دول أجنبية تحت ستار العمل لصالح وزارة الخارجية.ولفتت الصحيفة إلى أن جل الوثائق الأخيرة يكشف مدى تركيز قوة الاستخبارات الأميركية، قبل الاغتيال وبعده، على الاتحاد السوفيتي وكوبا بشكل خاص. (روسيا اليوم)