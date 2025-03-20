أكرم إمام أوغلو يخرج عن صمته بعد اعتقاله... هذا ما قاله

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دعا رئيس بلدية إسطنبول المحتجز إمام ، على منصة "إكس"، أعضاء الحزب والقضاء إلى معارضة الظلم.وكتب إمام على "إكس" في إشارة إلى اعتقاله "لا يُمكنكم، ولا يجوز لكم، أن تلزموا الصمت... لقد تجاوزت هذه الأحداث أحزابنا ومُثُلنا السياسية. الأمر الآن يتعلق بأمتنا، وخاصة عائلاتكم. حان الوقت لترفعوا أصواتكم". (الحرة)