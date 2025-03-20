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أكرم إمام أوغلو يخرج عن صمته بعد اعتقاله... هذا ما قاله

Lebanon 24
20-03-2025 | 08:31
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دعا رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو، على منصة "إكس"، أعضاء الحزب الحاكم والقضاء إلى معارضة الظلم.
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وكتب إمام أوغلو على "إكس" في إشارة إلى اعتقاله "لا يُمكنكم، ولا يجوز لكم، أن تلزموا الصمت... لقد تجاوزت هذه الأحداث أحزابنا ومُثُلنا السياسية. الأمر الآن يتعلق بأمتنا، وخاصة عائلاتكم. حان الوقت لترفعوا أصواتكم". (الحرة)

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