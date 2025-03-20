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عربي-دولي
ترامب: صفقة المعادن ستُوقع قريبًا جدًا
Lebanon 24
20-03-2025
|
17:06
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أكد الرئيس الأميركي دونالد
ترامب
، يوم الخميس، أن صفقة المعادن بين
الولايات المتحدة
وأوكرانيا سيتم توقيعها قريبا جدا.
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وقال
ترامب
في البيت
الأبيض
إن "اتفاقا بشأن التنمية المشتركة للموارد المعدنية الأوكرانية سيتم توقيعه قريبا".
وأضاف: "سيتم
توقيع
صفقة المعادن الأرضية النادرة مع أوكرانيا قريبا جدا".
وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي في وقت تسعى فيه
واشنطن
إلى التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، حيث أكد المبعوث الأميركي لأوكرانيا كيث كيلوغ أن
واشنطن
تنوي إجراء ما يسمى بمحادثات تقريب وجهات النظر، في
السعودية
بين ممثلي
روسيا
وأوكرانيا لفهم شروط كل جانب لوقف إطلاق النار.
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