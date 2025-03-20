ترامب: صفقة المعادن ستُوقع قريبًا جدًا

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وقال في البيت إن "اتفاقا بشأن التنمية المشتركة للموارد المعدنية الأوكرانية سيتم توقيعه قريبا".وأضاف: "سيتم صفقة المعادن الأرضية النادرة مع أوكرانيا قريبا جدا".وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي في وقت تسعى فيه إلى التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، حيث أكد المبعوث الأميركي لأوكرانيا كيث كيلوغ أن تنوي إجراء ما يسمى بمحادثات تقريب وجهات النظر، في بين ممثلي وأوكرانيا لفهم شروط كل جانب لوقف إطلاق النار.