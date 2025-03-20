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الجيش الإسرائيلي يعلن شن عملية برية في رفح

Lebanon 24
20-03-2025 | 17:44
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، توسيع نطاق عملياته العسكرية في غزة مشيرا إلى بدء عملية عسكرية في رفح.
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وذكر الجيش الإسرائيلي أنه: "وسع عملياته في جنوب غزة وواصل نشاطه في شمال ووسط القطاع".


وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "بدأ خلال الساعات الماضية عملية برية في الشابورة برفح جنوب غزة".

وأوضح الجيش أن إحدى العمليات تهدف إلى "توسيع المنطقة الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه".
(سكاي نيوز)
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