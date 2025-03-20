الجيش الإسرائيلي يعلن شن عملية برية في رفح

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أعلن الجيش ، الخميس، توسيع نطاق عملياته في غزة مشيرا إلى بدء عملية عسكرية في .وذكر الجيش أنه: "وسع عملياته في جنوب غزة وواصل نشاطه في شمال ووسط القطاع".وأكد الجيش أنه "بدأ خلال الساعات الماضية عملية برية في الشابورة برفح جنوب غزة".وأوضح الجيش أن إحدى العمليات تهدف إلى "توسيع الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه".(سكاي نيوز)