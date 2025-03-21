Advertisement

عربي-دولي

كوريا الجنوبية.. تحركات لعزل الرئيس الموقت

Lebanon 24
21-03-2025 | 03:10
A-
A+
Doc-P-1336379-638781451814829274.jpg
Doc-P-1336379-638781451814829274.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة بكوريا الجنوبية، أنه سيقدم اليوم الجمعة اقتراحا لعزل الرئيس الموقت تشوي سانغ موك، بسبب رفضه تعيين القاضي التاسع في المحكمة الدستورية.
Advertisement

وعين تشوي قاضيين في المحكمة الدستورية أواخر كانون الثاني الماضي، لكنه امتنع عن تعيين القاضي ما أون هيوك، الذي رشحته المعارضة، مبررا ذلك بضرورة التوصل إلى توافق بين الحزبين.

وأثار هذا القرار انتقادات لاذعة من الحزب الديمقراطي، الذي استند إلى حكم المحكمة الدستورية بأن امتناع تشوي عن تعيين المرشح يعد "تصرفا غير دستوري" ينتهك صلاحيات الجمعية الوطنية.

وتتزامن هذه الخطوة مع اقتراب موعد صدور حكم المحكمة الدستورية، يوم الاثنين المقبل، بشأن عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، على خلفية اتهامات مرتبطة بفرض الأحكام العرفية. فيما لم يحدد بعد موعد النطق بالحكم المتعلق بعزل الرئيس يون سيوك يول.

ويحتاج قرار عزل يون، الذي أقره البرلمان، إلى موافقة 6 قضاة على الأقل من أصل 9 في المحكمة الدستورية، التي تعمل حاليا بثمانية أعضاء فقط، مما يجعل تعيين القاضي التاسع أمرا حاسما لمستقبل الرئيس.

وأفاد الحزب الديمقراطي في رسالة نصية للصحفيين أن مسؤوليه سيقدمون اقتراح العزل في الجمعية الوطنية عند الساعة الثانية ظهرا.

مواضيع ذات صلة
جيش كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية
lebanon 24
21/03/2025 11:35:53 Lebanon 24 Lebanon 24
استخبارات كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أرسلت آلاف العمال لروسيا خلال 2024
lebanon 24
21/03/2025 11:35:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المحققون في كوريا الجنوبية يأمرون بالإفراج عن الرئيس المعزول
lebanon 24
21/03/2025 11:35:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول
lebanon 24
21/03/2025 11:35:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:24 | 2025-03-21
05:16 | 2025-03-21
05:02 | 2025-03-21
04:57 | 2025-03-21
04:42 | 2025-03-21
04:31 | 2025-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24