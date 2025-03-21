كوريا الجنوبية.. تحركات لعزل الرئيس الموقت

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أعلن الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب بكوريا الجنوبية، أنه سيقدم اليوم الجمعة اقتراحا لعزل الرئيس الموقت تشوي سانغ موك، بسبب رفضه التاسع في الدستورية.وعين تشوي قاضيين في الدستورية أواخر كانون الثاني الماضي، لكنه امتنع عن ما أون هيوك، الذي رشحته ، مبررا ذلك بضرورة التوصل إلى توافق بين الحزبين.وأثار هذا انتقادات لاذعة من الحزب الديمقراطي، الذي استند إلى حكم الدستورية بأن امتناع تشوي عن المرشح يعد "تصرفا غير دستوري" ينتهك صلاحيات .وتتزامن هذه الخطوة مع اقتراب موعد صدور حكم الدستورية، يوم الاثنين المقبل، بشأن عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، على خلفية اتهامات مرتبطة بفرض الأحكام العرفية. فيما لم يحدد بعد موعد النطق بالحكم المتعلق بعزل الرئيس يون سيوك يول.ويحتاج قرار عزل يون، الذي أقره البرلمان، إلى موافقة 6 قضاة على الأقل من أصل 9 في الدستورية، التي تعمل حاليا بثمانية أعضاء فقط، مما يجعل التاسع أمرا حاسما لمستقبل الرئيس.وأفاد الحزب الديمقراطي في رسالة نصية للصحفيين أن مسؤوليه سيقدمون اقتراح العزل في عند الساعة الثانية ظهرا.