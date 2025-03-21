الجيش السوداني: سحقنا الدعم السريع في القصر الجمهوري

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بعد وقت قليل من سيطرته على بالعاصمة الخرطوم، الجمعة، أعلن الجيش السوداني أن قواته "تمكنت من سحق قوات الدعم السريع بالقصر الجمهوري"، مشيراً بالقول: "سيطرنا على ومباني الوزارات وسط الخرطوم".وقال الجيش السوداني في بيانه بشأن السيطرة على الجمهوري:"قواتنا مستمرة في المعارك بكل محاور القتال".