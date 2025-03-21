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الجيش السوداني: سحقنا الدعم السريع في القصر الجمهوري

Lebanon 24
21-03-2025 | 03:16
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بعد وقت قليل من سيطرته على القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، الجمعة، أعلن الجيش السوداني أن قواته "تمكنت من سحق قوات الدعم السريع بالقصر الجمهوري"، مشيراً بالقول: "سيطرنا على القصر الجمهوري ومباني الوزارات وسط الخرطوم".
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وقال الجيش السوداني في بيانه بشأن السيطرة على القصر الجمهوري:"قواتنا مستمرة في المعارك بكل محاور القتال".
 
وأضاف البيان: "قواتنا دمرت مركبات ومعدات الدعم السريع بالقصر الجمهوري.. دمرنا أفراد ومعدات الدعم السريع بالقصر الجمهوري وصادرنا أسلحتهم".
 
وقبلها، أعلن الجيش السوداني أنه استعاد القصر الرئاسي في الخرطوم، والذي يعتبر آخر معاقل قوات الدعم السريع في العاصمة.
 
 
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