نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر أوكرانية، أن واشنطن ترغب في الحصول على شروط جديدة لنفسها في إطار صفقة الموارد مع كييف، بما في ذلك السيطرة على المحطات الكهروذرية الأوكرانية.

وجاء في الصحيفة: "ترغب إدارة ترامب في الضغط لتحقيق شروط جديدة في الصفقة مع أوكرانيا تعطيها حق مؤسسات استثمار الموارد الطبيعية ومؤسسات الطاقة الرئيسية في أوكرانيا. تريد واشنطن من كييف الموافقة وتحديد تفاصيل من يملك ويسيطر على صندوق الاستثمار المشترك. ومن المحتمل أن يشمل هذا أيضا نقل أصول اقتصادية أخرى إلى الملكية الأميري\كية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية الأوكرانية".

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وذكرت الصحيفة أن الجانب الأوكراني يخشى من أن يضطر لقبول شروط غير مواتية في أوسع نطاقا.



وخلال ذلك لاحظت الصحيفة أن الرئيس دونالد ترامب لم يقدم شروطا جديدة حتى الآن، لكن أحد المصادر أكد أن الجانب الأميركي على التوصل إلى "اتفاق أكبر".



وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لصحيفة فاينانشيال تايمز إن "الشراكات الاقتصادية في مجالات الوقود الأحفوري وصناعة الطاقة والنمو الاقتصادي تبقى مطروحة على الطاولة. في هذه المرحلة، تحركنا إلى الأمام، وركزنا على وقف إطلاق النار بشكل عام والطريق إلى السلام الدائم".



وذكرت الصحيفة بأن وأوكرانيا اتفقتا في شباط على اتفاقية إطارية بشأن الاستثمار المشترك للموارد الأوكرانية، بما في ذلك النفط والغاز. (روسيا اليوم)