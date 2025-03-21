13
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
17
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خلال اليوم الماضي.. الجيش الأوكراني فقد 240 جندياً في كورسك
Lebanon 24
21-03-2025
|
09:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
الدفاع
الروسية اليوم الجمعة، أن خسائر
أوكرانيا
خلال آخر يوم تجاوزت 250 جنديا، وشملت أيضا دبابة ومركبة مشاة قتالية و4 مركبات قتالية مدرعة ومعدات أخرى، فيما استسلم 3 جنود.
Advertisement
وألحقت خلال عملياتها الهجومية خسائر بتشكيلات 6 ألوية أوكرانية في محيط 3 قرى
حدودية
بمقاطعة كورسك.
وأصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية قوات ومعدات عسكرية للعدو في محيط بلدة غويفو الواقعة قرب الحدود، إضافة إلى 19
قرية
وبلدة في أراضي
مقاطعة
سومي المجاورة.
وأصبح
إجمالي
الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية في محور كورسك منذ
بداية
القتال، يشمل أكثر من 69120 عسكريا و400 دبابة و322 مركبة مشاة قتالية و289 ناقلة جند مدرعة و2210 مركبات قتالية مدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات
العسكرية
. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الجيش الأوكراني يقول إنه ضرب منشآت روسية لمعالجة النفط خلال اليومين الماضيين
Lebanon 24
الجيش الأوكراني يقول إنه ضرب منشآت روسية لمعالجة النفط خلال اليومين الماضيين
21/03/2025 17:07:01
21/03/2025 17:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يتهم الجيش الأوكراني بتفجير منشأة "سودجا" للغاز خلال انسحابه من مقاطعة كورسك
Lebanon 24
الجيش الروسي يتهم الجيش الأوكراني بتفجير منشأة "سودجا" للغاز خلال انسحابه من مقاطعة كورسك
21/03/2025 17:07:01
21/03/2025 17:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام أوكراني: الجيش الأوكراني يدرس الانسحاب من منطقة كورسك الروسية خلال أسبوع بسبب تحديات لوجستية
Lebanon 24
إعلام أوكراني: الجيش الأوكراني يدرس الانسحاب من منطقة كورسك الروسية خلال أسبوع بسبب تحديات لوجستية
21/03/2025 17:07:01
21/03/2025 17:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأوكراني يتحدث عن إمكانية نقل قواته في كورسك إلى مواقع أكثر ملاءمة
Lebanon 24
الجيش الأوكراني يتحدث عن إمكانية نقل قواته في كورسك إلى مواقع أكثر ملاءمة
21/03/2025 17:07:01
21/03/2025 17:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
غزة تُرهق الجيش الإسرائيلي.. تقريرٌ أميركي يعترف
Lebanon 24
غزة تُرهق الجيش الإسرائيلي.. تقريرٌ أميركي يعترف
11:00 | 2025-03-21
21/03/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: لن نرضخ لإرهاب الشارع
Lebanon 24
أردوغان: لن نرضخ لإرهاب الشارع
10:36 | 2025-03-21
21/03/2025 10:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف نشأت فكرة عيد الأم؟
Lebanon 24
كيف نشأت فكرة عيد الأم؟
10:00 | 2025-03-21
21/03/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تتهم أوكرانيا بتفجير محطة لضخ الغاز في كورسك
Lebanon 24
روسيا تتهم أوكرانيا بتفجير محطة لضخ الغاز في كورسك
09:55 | 2025-03-21
21/03/2025 09:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا متهمة بدفع مراهقين أوكرانيين على التخريب
Lebanon 24
روسيا متهمة بدفع مراهقين أوكرانيين على التخريب
09:54 | 2025-03-21
21/03/2025 09:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
من ضمن أسوأ السنوات... المنخفض الأخير في لبنان يودعكم واستعدوا للشح!
Lebanon 24
من ضمن أسوأ السنوات... المنخفض الأخير في لبنان يودعكم واستعدوا للشح!
17:48 | 2025-03-20
20/03/2025 05:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على فوهة بركان… محادثات ستؤدّي الى الانفجار الكبير!
Lebanon 24
لبنان على فوهة بركان… محادثات ستؤدّي الى الانفجار الكبير!
13:00 | 2025-03-20
20/03/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف تل أبيب رسالة إلى نتنياهو... خبير عسكريّ يتحدّث عن الحرب المُقبلة
Lebanon 24
قصف تل أبيب رسالة إلى نتنياهو... خبير عسكريّ يتحدّث عن الحرب المُقبلة
17:00 | 2025-03-20
20/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمور على المحك"... مصر هي الجهة التالية للحرب؟
Lebanon 24
"الأمور على المحك"... مصر هي الجهة التالية للحرب؟
15:00 | 2025-03-20
20/03/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انحسار الموجة القطبيّة... الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس
Lebanon 24
بعد انحسار الموجة القطبيّة... الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس
09:29 | 2025-03-21
21/03/2025 09:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:00 | 2025-03-21
غزة تُرهق الجيش الإسرائيلي.. تقريرٌ أميركي يعترف
10:36 | 2025-03-21
أردوغان: لن نرضخ لإرهاب الشارع
10:00 | 2025-03-21
كيف نشأت فكرة عيد الأم؟
09:55 | 2025-03-21
روسيا تتهم أوكرانيا بتفجير محطة لضخ الغاز في كورسك
09:54 | 2025-03-21
روسيا متهمة بدفع مراهقين أوكرانيين على التخريب
09:52 | 2025-03-21
النتائج الأولية للتحقيق في حادث حريق محطة الكهرباء وإغلاق مطار هيثرو... ماذا كشفت؟
فيديو
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
Lebanon 24
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
01:21 | 2025-03-20
21/03/2025 17:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
00:40 | 2025-03-20
21/03/2025 17:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
06:30 | 2025-03-19
21/03/2025 17:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24