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أعلنت الروسية اليوم الجمعة، أن خسائر خلال آخر يوم تجاوزت 250 جنديا، وشملت أيضا دبابة ومركبة مشاة قتالية و4 مركبات قتالية مدرعة ومعدات أخرى، فيما استسلم 3 جنود.وألحقت خلال عملياتها الهجومية خسائر بتشكيلات 6 ألوية أوكرانية في محيط 3 قرى بمقاطعة كورسك.وأصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية قوات ومعدات عسكرية للعدو في محيط بلدة غويفو الواقعة قرب الحدود، إضافة إلى 19 وبلدة في أراضي سومي المجاورة.وأصبح الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية في محور كورسك منذ القتال، يشمل أكثر من 69120 عسكريا و400 دبابة و322 مركبة مشاة قتالية و289 ناقلة جند مدرعة و2210 مركبات قتالية مدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات . (روسيا اليوم)