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خلال اليوم الماضي.. الجيش الأوكراني فقد 240 جندياً في كورسك

Lebanon 24
21-03-2025 | 09:24
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أعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن خسائر أوكرانيا خلال آخر يوم تجاوزت 250 جنديا، وشملت أيضا دبابة ومركبة مشاة قتالية و4 مركبات قتالية مدرعة ومعدات أخرى، فيما استسلم 3 جنود.
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وألحقت خلال عملياتها الهجومية خسائر بتشكيلات 6 ألوية أوكرانية في محيط 3 قرى حدودية بمقاطعة كورسك.

وأصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية قوات ومعدات عسكرية للعدو في محيط بلدة غويفو الواقعة قرب الحدود، إضافة إلى 19 قرية وبلدة في أراضي مقاطعة سومي المجاورة.

وأصبح إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية في محور كورسك منذ بداية القتال، يشمل أكثر من 69120 عسكريا و400 دبابة و322 مركبة مشاة قتالية و289 ناقلة جند مدرعة و2210 مركبات قتالية مدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية. (روسيا اليوم)
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