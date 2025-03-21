Advertisement

عربي-دولي

أردوغان: لن نرضخ لإرهاب الشارع

Lebanon 24
21-03-2025 | 10:36
A-
A+
Doc-P-1336586-638781720173313225.jpg
Doc-P-1336586-638781720173313225.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رجب طيب إردوغان الجمعة أن أنقرة لن ترضخ لـ"إرهاب الشارع" بعد أيام من الاحتجاجات على خلفية توقيف أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المعارض للرئيس التركي.


وقال أردوغان "تركيا لن ترضخ لإرهاب الشارع"، وذلك بعد دعوة حزب الشعب الجمهوري المعارض لاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد في وقت لاحق الجمعة.
Advertisement


وشهدت إسطنبول احتجاجات على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو للتحقيق في تورطه بقضايا فساد، بينما توجد 4 سيناريوهات لمسار التحقيقات معه.

وجرى توقيف إمام أوغلو رفقة 106 آخرين ووجهت لهم اتهامات قيادة والانتماء لتنظيم إجرامي، والابتزاز، والرشوة، والاحتيال المشدد، والحصول غير القانوني على بيانات شخصية، والتلاعب في المناقصات، والمساعدة لتنظيم إرهابي. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
اردوغان: تركيا لن تسمح بوجود "تنظيمات إرهابية" في شمال سوريا
lebanon 24
21/03/2025 18:54:02 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الوزاري يستند إلى "الطائف" وخطاب القسم.. حراك الشارع مستمر والحزب: "لن نرضخ"
lebanon 24
21/03/2025 18:54:02 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: النظام الصهيوني أثبت مجددا أنه دولة إرهاب
lebanon 24
21/03/2025 18:54:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: لن نتسامح مع أي دولة تتعامل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين
lebanon 24
21/03/2025 18:54:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:14 | 2025-03-21
12:00 | 2025-03-21
11:44 | 2025-03-21
11:30 | 2025-03-21
11:16 | 2025-03-21
11:09 | 2025-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24