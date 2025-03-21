بعد تهديد ترامب.. خامنئي عن الحوثيين: يتصرفون بشكل مستقل!

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وجاء خامنئي من الحوثيين بعد أن هدد الرئيس الأميركي، دونالد ، يوم الاثنين، بأنه سيحمل مسؤولية أي هجمات تنفذها جماعة الحوثي اليمنية، وذلك في الوقت الذي وسعت إدارته أكبر عملية عسكرية أميركية في منذ عودته إلى البيت .