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عربي-دولي

بعد تهديد ترامب.. خامنئي عن الحوثيين: يتصرفون بشكل مستقل!

Lebanon 24
21-03-2025 | 13:01
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أعلن الزعيم الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن طهران لا تحتاج إلى وكلاء في المنطقة، وإن الحوثيين في اليمن، وهم من بين الجماعات التي تتحالف معها إيران في الشرق الأوسط، "يتصرفون بشكل مستقل".
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وجاء كلام خامنئي من الحوثيين بعد أن هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الاثنين، بأنه سيحمل إيران مسؤولية أي هجمات تنفذها جماعة الحوثي اليمنية، وذلك في الوقت الذي وسعت إدارته أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ عودته إلى البيت الأبيض.
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