واشنطن: لا خطط حتى الآن لرفع العقوبات عن سوريا

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وقالت بروس للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية تخفيف ضغوط العقوبات الأمريكية على سوريا: "لم يتغير وضع العقوبات، ولا توجد حاليا خطط لتغييره".وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أنه "على الرغم من الحفاظ على نظام العقوبات، فقد أصدرت ترخيصا عاما يسمح بإجراء المعاملات لأغراض إنسانية"، وأوضحت أن "واشنطن تراقب الوضع في لتحديد السياسة المستقبلية تجاه دمشق"