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عربي-دولي
واشنطن: لا خطط حتى الآن لرفع العقوبات عن سوريا
Lebanon 24
21-03-2025
|
17:12
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أعلنت المتحدثة باسم
وزارة الخارجية
الأميركية تامي بروس، أن
واشنطن
لا تخطط حاليا لتغيير نظام العقوبات المفروض على
سوريا
، لكنها تقيم الوضع لتحديد السياسة المستقبلية تجاه دمشق.
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وقالت بروس للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية تخفيف ضغوط العقوبات الأمريكية على سوريا: "لم يتغير وضع العقوبات، ولا توجد حاليا خطط لتغييره".
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أنه "على الرغم من الحفاظ على نظام العقوبات، فقد أصدرت
الولايات المتحدة
ترخيصا عاما يسمح بإجراء المعاملات
المالية
لأغراض إنسانية"، وأوضحت أن "واشنطن تراقب الوضع في
سوريا
لتحديد السياسة المستقبلية تجاه دمشق"
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