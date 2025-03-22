هي الثانية من نوعها في المنطقة.. واشنطن تقرر إرسال حاملة طائرات للشرق الأوسط

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وقال المسؤول الأميركي ن وزير الأميركي قرر أيضا إرسال حاملة طائرات ثانية للشرق الأوسط خلال أسابيع.



يأتي ذلك فيما أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بحدوث انفجارات عنيفة جنوب الحديدة.



جاء هذا بعد إعلان الناطق باسم الحوثيين استهداف قطع حربية أميركية ترافق حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" بطائرات مسيرة. أفاد مسؤول أميركي لـ"العربية English" بأن وزير الأميركي بيت هيغسيث قرر تمديد بقاء حاملة الطائرات "ترومان" بالشرق الأوسط.وقال المسؤول الأميركي ن وزير الأميركي قرر أيضا إرسال حاملة طائرات ثانية للشرق الأوسط خلال أسابيع.يأتي ذلك فيما أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بحدوث انفجارات عنيفة جنوب الحديدة.جاء هذا بعد إعلان الناطق باسم الحوثيين استهداف قطع حربية أميركية ترافق حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" بطائرات مسيرة.

وكانت بدأت السبت الماضي ضربات جوية على ما وصفتها بأهداف للحوثيين، وقالت إن العملية تهدف لاستعادة حرية الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة.



وتمثل الضربات الأميركية أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب منصبه في كانون الثاني الماضي.



وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بالقضاء على الحوثيين تماما"، على حد قوله.