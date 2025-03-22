Advertisement

عربي-دولي

هي الثانية من نوعها في المنطقة.. واشنطن تقرر إرسال حاملة طائرات للشرق الأوسط

Lebanon 24
22-03-2025 | 00:28
A-
A+
Doc-P-1336813-638782218142879473.jpg
Doc-P-1336813-638782218142879473.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد مسؤول أميركي لـ"العربية English" بأن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قرر تمديد بقاء حاملة الطائرات "ترومان" بالشرق الأوسط.
Advertisement

وقال المسؤول الأميركي ن وزير الدفاع الأميركي قرر أيضا إرسال حاملة طائرات ثانية للشرق الأوسط خلال أسابيع.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بحدوث انفجارات عنيفة جنوب الحديدة.

جاء هذا بعد إعلان الناطق باسم الحوثيين استهداف قطع حربية أميركية ترافق حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" بطائرات مسيرة.
وكانت الولايات المتحدة بدأت السبت الماضي ضربات جوية على ما وصفتها بأهداف للحوثيين، وقالت إن العملية تهدف لاستعادة حرية الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة.

وتمثل الضربات الأميركية أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب منصبه في كانون الثاني الماضي.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بالقضاء على الحوثيين تماما"، على حد قوله.
مواضيع ذات صلة
"بوليتيكو": حاملة طائرات أميركية ثانية إلى الشرق الأوسط مع تكثيف واشنطن حملة القصف ضد الحوثيين في اليمن
lebanon 24
22/03/2025 13:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث ترامب للشرق الأوسط: المرحلة الثانية من الصفقة يفترض أن تضع حدا للحرب في غزة
lebanon 24
22/03/2025 13:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث ترامب للشرق الأوسط: نحن في المرحلة الثانية من محادثات وقف إطلاق النار
lebanon 24
22/03/2025 13:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ"Alarabiya English": قوات أميركية إضافية للشرق الأوسط مع الحملة ضد الحوثيين
lebanon 24
22/03/2025 13:04:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:16 | 2025-03-22
07:00 | 2025-03-22
06:51 | 2025-03-22
05:46 | 2025-03-22
05:08 | 2025-03-22
04:30 | 2025-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24