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عربي-دولي

روسيا تُدمر 47 مسيّرة أوكرانية ليلا فوق عدة مقاطعات

Lebanon 24
22-03-2025 | 03:02
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، لـ47 طائرة أوكرانية مسيّرة، فوق عدة مقاطعات في البلاد خلال الليل.
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 47 طائرة أوكرانية دون طيار".

وكشف البيان بالتفصيل عن مواقع إسقاط الطائرات الأوكرانية المسيرة، مشيرا إلى أنه تم إسقاط وتدمير 12 مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، و11 فوق مقاطعة بيلغورود، و6 فوق مقاطعة روستوف، و4 فوق مقاطعة فولغوغراد، و3 فوق مقاطعة أستراخان، ومسيرة واحدة، فوق كل من بريانسك، وكورسك، وسامارا، و7 مسيرات فوق البحر الأسود، ومسيرة واحدة، فوق بحر آزوف.

مقتل 5 بهجمات روسية على أوكرانيا
من ناحية ثانية، قال مسؤولون أوكرانيون إن هجمات روسية أودت، أمس الجمعة، بحياة شخصين في مدينة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا و3 آخرين شمال شرق البلاد.

وذكر حاكم منطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف في منشور على تطبيق تلغرام أن المدينة تعرضت للقصف أكثر من 10 مرات مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين.

وأظهرت صور نُشرت على الإنترنت فرق الإنقاذ وهي تمشط أنقاض المباني السكنية والمنازل التي تعرضت لأضرار جسيمة حيث تحطمت واجهاتها ونوافذها مع اشتعال النيران وسط الركام.

وأفاد ممثلو الادعاء بأن القوات الروسية أسقطت ما لا يقل عن 6 قنابل موجهة على قرية كراسنوبيليا في منطقة سومي على الحدود الشمالية لأوكرانيا مع روسيا مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين على الأقل.

وأضافوا أن القوات الروسية أسقطت 3 قنابل على بلدة كوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، التي تعد محور التقدم الروسي المستمر غربا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.(سكاي نيوز)
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