روسيا تُدمر 47 مسيّرة أوكرانية ليلا فوق عدة مقاطعات

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أكدت وزارة الروسية، اليوم السبت، تصدي وسائط الجوي التابعة لها، لـ47 طائرة أوكرانية مسيّرة، فوق عدة مقاطعات في البلاد خلال الليل.وقالت وزارة الروسية في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الجوي المناوبة ودمرت 47 طائرة أوكرانية دون طيار".وكشف بالتفصيل عن مواقع إسقاط الطائرات الأوكرانية المسيرة، مشيرا إلى أنه تم إسقاط وتدمير 12 مسيرة فوق مقاطعة فورونيج، و11 فوق مقاطعة بيلغورود، و6 فوق مقاطعة روستوف، و4 فوق مقاطعة فولغوغراد، و3 فوق مقاطعة أستراخان، ومسيرة واحدة، فوق كل من بريانسك، وكورسك، وسامارا، و7 مسيرات فوق البحر الأسود، ومسيرة واحدة، فوق بحر آزوف.مقتل 5 بهجمات روسية على أوكرانيامن ناحية ثانية، قال مسؤولون أوكرانيون إن هجمات روسية أودت، أمس الجمعة، بحياة شخصين في مدينة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا و3 آخرين شمال شرق البلاد.وذكر حاكم منطقة زابوريجيا إيفان فيدوروف في منشور على تطبيق تلغرام أن تعرضت للقصف أكثر من 10 مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين.وأظهرت صور نُشرت على الإنترنت فرق الإنقاذ وهي تمشط أنقاض المباني السكنية والمنازل التي تعرضت لأضرار جسيمة حيث تحطمت واجهاتها ونوافذها مع اشتعال النيران وسط الركام.وأفاد ممثلو الادعاء بأن القوات الروسية أسقطت ما لا يقل عن 6 قنابل موجهة على قرية كراسنوبيليا في منطقة سومي على الحدود الشمالية لأوكرانيا مع مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين على الأقل.وأضافوا أن القوات الروسية أسقطت 3 قنابل على بلدة كوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، التي تعد محور التقدم الروسي المستمر غربا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.(سكاي نيوز)