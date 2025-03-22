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عربي-دولي

رسميا.. الشرع يُطالب بوتين بتسليم الأسد لمحاكمته في سوريا

Lebanon 24
22-03-2025 | 03:38
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طالب الرئيس السوري أحمد الشرع رسميا نظيره الروسي فلاديمير بوتن بتسليم بشار الأسد بهدف محاكمته في الأراضي السورية، وفق ما كشفت مصادر "العربية" و"الحدث" اليوم السبت.
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وفي وقت سابق من هذا الشهر، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية قولها، إن الرئيس الشرع طالب روسيا بأموال أودعها رئيس النظام السابق في موسكو.

لكن المصادر أكدت أن الوفد الروسي الذي زار دمشق مؤخراً أبلغ الشرع أن الأسد لم يودع أموالاً في روسيا.

وحول إمكانية تسليم موسكو بشار الأسد لدمشق، نقلت "رويترز" عن مصدر روسي قوله، إن روسيا لن توافق على تسليم الأسد، مؤكداً -وقتها- أنه لم يُطلب منها ذلك بالأساس.

وخلال زيارة الوفد الروسي لدمشق، طرح مسؤولون سوريون احتمالية عودة الأسد إلى سوريا. وخلال لقاء استمر 3 ساعات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، قال المسؤولون السوريون إن عودة الأسد ليست عقبة كبيرة أمام إعادة بناء العلاقات، بحسب أحد المصادر.(العربية)
 
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