رسميا.. الشرع يُطالب بوتين بتسليم الأسد لمحاكمته في سوريا

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طالب الرئيس السوري أحمد الشرع رسميا نظيره الروسي فلاديمير بوتن بتسليم بشار الأسد بهدف محاكمته في الأراضي ، وفق ما كشفت مصادر "العربية" و"الحدث" اليوم السبت.وفي وقت سابق من هذا ، نقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية ، إن الرئيس الشرع طالب روسيا بأموال أودعها رئيس النظام السابق في موسكو.لكن المصادر أكدت أن الوفد الروسي الذي زار دمشق مؤخراً أبلغ الشرع أن الأسد لم يودع أموالاً في روسيا.وحول إمكانية تسليم موسكو بشار الأسد لدمشق، نقلت "رويترز" عن مصدر روسي قوله، إن روسيا لن توافق على تسليم الأسد، مؤكداً -وقتها- أنه لم يُطلب منها ذلك بالأساس.وخلال زيارة الوفد الروسي لدمشق، طرح مسؤولون سوريون احتمالية عودة الأسد إلى سوريا. وخلال استمر 3 ساعات مع وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، قال المسؤولون السوريون إن عودة الأسد ليست عقبة كبيرة أمام إعادة بناء ، بحسب أحد المصادر.(العربية)