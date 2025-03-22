Advertisement

عربي-دولي

هجوم بريّ كبير... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطّة الكبيرة"

Lebanon 24
22-03-2025 | 09:12
A-
A+
Doc-P-1337019-638782532134689852.jpg
Doc-P-1337019-638782532134689852.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدثت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير لمحلل الشؤون العسكرية فيها عاموس هرئيل، اليوم السبت، عن استعدادات في إسرائيل لتنفيذ "الخطة الكبيرة" لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، إيال زمير، بشأن قطاع غزة.
Advertisement

وكشفت الصحيفة أنّ خطة زمير تتضمّن هجوماً برياً واسع النطاق في قطاع غزة، من خلال تجنيد عدة فرق تضم الكثير من وحدات الاحتياط. وقال زمير إنه "يعتقد أن خطته يمكن أن تؤدي هذه المرة إلى تحقيق الهدف الذي لم تفِ به إسرائيل منذ ما يقرب من عام ونصف العام من الحرب، وهو تدمير كامل لسلطة حماس وقدراتها العسكرية".

ورجّحت الصحيفة أن إسرائيل تبدد الآن الستار الدخاني بشأن النوايا الحقيقية للحكومة والجيش الإسرائيلي، موضحةً أنّه في الوقت الذي يُستبعد فيه أن تخرج "البشائر" في المفاوضات، فإنّ تل أبيب تُعِدّ الأرضية لخطوة واسعة لاحتلال قطاع غزة وإعادة السيطرة الكاملة عليه.

ولفتت "هآرتس" إلى أنّ هذا المخطط يأتي بالتزامن مع تحريض كتل اليمين المتطرف في الحكومة نحو إعادة الاستيطان في قطاع غزّة، والعمل على الترحيل القسري للفلسطينيين، والذي سيُقدم على أنه "هجرة طوعية"، بدعمٍ من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

مصادر أمنية قالت لـ "هآرتس" إن "إسرائيل لا تزال تترك نافذة لصفقة مرحلية، يتم خلالها إطلاق الأسرى، لكن في ظل الضغط السياسي الذي يُمارس من الحكومة لتوسيع القتال، يبدو أنه سيتفاقم بالفعل في وقت لاحق من دون تحقيق صفقة". 

وبشأن دور الولايات المتحدة في المستجدات، فقد سمعت عائلات الأسرى في غزّة الذين يحملون الجنسية الأميركية، من مسؤولين في إدارة ترامب، أنّ الرئيس الأميركي على وشك منح دعمٍ لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في حال قرر الانتقال إلى خطوة برية واسعة، استتباعاً للهجوم الجوي الذي بدأ منذ أيام.

وبحسب ما نقلته عائلات الأسرى في غزّة والتي تشارك في المحادثات، فإنّ ترامب لا يعتزم ممارسة ضغط على نتنياهو للعودة إلى مخطط الصفقة والتقدّم فيه، وأشارت إلى أنّ "الاتصالات في هذه المرحلة عالقة كلياً، والتوقعات قاتمة بشأن فرص الوصول إلى صفقة أخرى".

وفي هذا السياق، كتب الصحافي الإسرائيلي عميت سيغل، وهو مطلّع على ما يجري في حكومة نتنياهو، في مقالته في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "نتنياهو يتجه إلى تغيير كامل لقواعد اللعبة، بدعمٍ كامل من ترامب".

في ضوء احتمالية توسّع الحرب على غزة وما تشكّله من تهديد على حياة الأسرى والجنود الإسرائيليين، شدّدت "هآرتس" على أنّ النقاش بشأن الاحتياط في "الجيش" الإسرائيلي يسعر من جديد، مشيرةً إلى أنّه لأول مرة منذ أشهر طويلة، عناصر احتياط، وفيهم طيارون وملاحون في سلاح الجو، يطرحون إمكانية وقف التطوع للخدمة رداً على التطورات.

في غضون ذلك، يتراكم أيضاً الغضب وسط معارضي الحكومة على قرار نتنياهو بإقالة رئيس "الشاباك"، رونين بار، وفق ما تنقل الصحيفة الإسرائيلية.

وأكدت "هآرتس" أنّ الأزمة الدستورية بشأن إقالة بار، فضلاً عن نية نتنياهو إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، ستندمج مع السجال المتزايد بشأن طبيعة الحرب في قطاع غزة.

وتابعت: "من الصعب استبعاد احتمال أن يكون هذا هو الاتجاه المرغوب فيه بالنسبة إلى نتنياهو – مواجهة بقوة مرتفعة، في عدة جبهات، تتفاقم خلالها الخطوات تجاه خصومه وسيحاول تحقيق هدفه الأعلى: بقاؤه في السلطة أثناء تأخير محاكمته الجنائية". (الميادين)
مواضيع ذات صلة
الدويهي: كتلة "تحالف التغيير" قررت منح الحكومة الثقة بمسؤولية كبيرة وبحذر كبير
lebanon 24
22/03/2025 22:46:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بري: المستفيد الأول والأخير من جرّ لبنان والمنطقة الى دائرة الإنفجار الكبير هي اسرائيل
lebanon 24
22/03/2025 22:46:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: على الاتحاد الأوروبي "فرض احترامه" في حال تعرضه لـ"هجوم" تجاري
lebanon 24
22/03/2025 22:46:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان يتحدث عن دفع أثمان كبيرة جراء الوقوف ضد "الأسد"!
lebanon 24
22/03/2025 22:46:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2025-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2025-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:33 | 2025-03-22
16:25 | 2025-03-22
16:13 | 2025-03-22
16:00 | 2025-03-22
15:59 | 2025-03-22
15:27 | 2025-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24