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تحدثت صحيفة "هآرتس" ، في تقرير لمحلل الشؤون فيها عاموس هرئيل، اليوم السبت، عن استعدادات في إسرائيل لتنفيذ "الخطة الكبيرة" لرئيس أركان الجيش الجديد، إيال زمير، بشأن قطاع غزة.وكشفت الصحيفة أنّ خطة زمير تتضمّن هجوماً برياً واسع النطاق في قطاع غزة، من خلال تجنيد عدة فرق تضم من وحدات الاحتياط. وقال زمير إنه "يعتقد أن خطته يمكن أن تؤدي هذه المرة إلى تحقيق الهدف الذي لم تفِ به إسرائيل منذ ما يقرب من عام ونصف العام من الحرب، وهو تدمير لسلطة حماس وقدراتها العسكرية".ورجّحت الصحيفة أن إسرائيل تبدد الآن الستار الدخاني بشأن النوايا الحقيقية للحكومة والجيش ، موضحةً أنّه في الوقت الذي يُستبعد فيه أن تخرج "البشائر" في المفاوضات، فإنّ تل أبيب تُعِدّ الأرضية لخطوة واسعة لاحتلال قطاع غزة وإعادة السيطرة الكاملة عليه.ولفتت "هآرتس" إلى أنّ هذا المخطط يأتي بالتزامن مع تحريض كتل اليمين المتطرف في الحكومة نحو إعادة الاستيطان في قطاع غزّة، والعمل على الترحيل القسري للفلسطينيين، والذي سيُقدم على أنه "هجرة طوعية"، بدعمٍ من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.مصادر أمنية قالت لـ "هآرتس" إن "إسرائيل لا تزال تترك نافذة لصفقة مرحلية، يتم خلالها إطلاق الأسرى، لكن في ظل الضغط السياسي الذي يُمارس من الحكومة لتوسيع القتال، يبدو أنه سيتفاقم بالفعل في وقت لاحق من دون تحقيق صفقة".وبشأن دور الولايات المتحدة في المستجدات، فقد سمعت عائلات الأسرى في غزّة يحملون الجنسية الأميركية، من مسؤولين في إدارة ترامب، أنّ الرئيس الأميركي على وشك منح دعمٍ لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في حال قرر الانتقال إلى خطوة برية واسعة، استتباعاً للهجوم الجوي الذي بدأ منذ أيام.وبحسب ما نقلته عائلات الأسرى في غزّة والتي تشارك في المحادثات، فإنّ ترامب لا يعتزم ممارسة ضغط على نتنياهو للعودة إلى مخطط الصفقة والتقدّم فيه، وأشارت إلى أنّ "الاتصالات في هذه المرحلة عالقة كلياً، والتوقعات قاتمة بشأن فرص الوصول إلى صفقة أخرى".وفي هذا السياق، كتب الصحافي عميت سيغل، وهو مطلّع على ما يجري في حكومة نتنياهو، في مقالته في صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، أن "نتنياهو يتجه إلى تغيير لقواعد اللعبة، بدعمٍ من ترامب".في ضوء احتمالية توسّع الحرب على غزة وما تشكّله من تهديد على حياة الأسرى والجنود الإسرائيليين، شدّدت "هآرتس" على أنّ النقاش بشأن الاحتياط في "الجيش" يسعر من جديد، مشيرةً إلى أنّه لأول مرة منذ أشهر طويلة، عناصر احتياط، وفيهم طيارون وملاحون في سلاح الجو، يطرحون إمكانية وقف التطوع للخدمة رداً على التطورات.في غضون ذلك، يتراكم أيضاً الغضب وسط معارضي الحكومة على قرار نتنياهو بإقالة رئيس "الشاباك"، رونين بار، وفق ما تنقل الصحيفة .وأكدت "هآرتس" أنّ الأزمة الدستورية بشأن إقالة بار، فضلاً عن نية نتنياهو إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، ستندمج مع السجال المتزايد بشأن طبيعة الحرب في قطاع غزة.وتابعت: "من الصعب استبعاد احتمال أن يكون هذا هو الاتجاه المرغوب فيه بالنسبة إلى نتنياهو – مواجهة بقوة مرتفعة، في عدة جبهات، تتفاقم خلالها الخطوات تجاه خصومه وسيحاول تحقيق هدفه الأعلى: بقاؤه في السلطة أثناء تأخير محاكمته الجنائية". (الميادين)