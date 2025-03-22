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عربي-دولي

غارة على سوريا... ما الذي استهدفته إسرائيل؟

Lebanon 24
22-03-2025 | 09:39
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أفاد مصدر أمنيّ أنّ "غارة إسرائيلية استهدفت بلدة نجها جنوب دمشق".
 
 
وكشف المصدر الأمنيّ لـ"الجزيرة" أنّ "الغارة على بلدة نجها استهدفت مواقع عسكرية ومساكن ضباط".
 
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