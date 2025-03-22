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صحة

دولة بارزة تسحب دواءً شهيراً من الأسواق... ما السبب؟

Lebanon 24
22-03-2025 | 10:15
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أعلنت هيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية عن سحب أكثر من 2000 زجاجة من دواء شائع لعلاج الحساسية، بسبب عدم توافق عبواته مع معايير السلامة المخصصة للأطفال.
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يحتوي عقار Benadryl Elixir على مادة "ديفينهايدرامين"، وهي مضاد للهيستامين يستخدم في تخفيف أعراض الحساسية ونزلات البرد. لكن وفقا لقانون تغليف الوقاية من السموم، يجب تعبئة الأدوية التي تحتوي على هذه المادة في عبوات آمنة للأطفال لضمان عدم استهلاك كميات خطيرة، وهو ما لم يتوفر في الزجاجات المسحوبة.
 
ويشمل السحب الزجاجة فقط، وليس الدواء نفسه، لكن الشركة تنصح بالتخلص من المنتج بالكامل لضمان سلامة الأطفال.
 
وتبين أن الزجاجات المسحوبة تم بيعها عبر أمازون بين تموز 2023 وتشرين الأول 2024. وتحمل ملصقا أبيض في الأسفل برمز X003VRIGU مكتوبا باللون الأسود.

وأوضحت شركة Arsell، المدرجة كمستورد للمنتج، في إشعار السحب أنها ستتواصل مباشرة مع جميع المشترين المعروفين لضمان تنفيذ عملية السحب بكفاءة، والتأكد من استرداد المنتج والتخلص منه وفقا لإجراءات السلامة المعتمدة. (روسيا اليوم) 

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