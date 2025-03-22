بعملية جديدة.. ضربات أميركية تستهدف قيادات في الحوثي

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اعترفت مجموعة الحوثي، اليوم ، بمقتل دفعة عدد من قياداتها الميدانية، إثر الغارات الأميركية المتواصلة منذ أسبوع، على مواقعها ومقرّاتها المتعددة، في عدد من محافظات البلاد.وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء، ، تشييع الحوثيين جثامين 8 "ضباط عسكريين"، 4 منهم يحملون رتبة "نقيب"، و3 برتبة "ملازم أول" وضابط واحد برتبة "ملازم ثان"، قيادات في الميليشيا وأخرى عسكرية.وبحسب وسائل إعلام الحوثيين، فإن مقتل "الضباط"، جاء في "سبيل عن السيادة الوطنية"، دون تحديد موقع مقتلهم وزمنه.وذكرت مصادر عسكرية في القوات اليمنية المشتركة، لـ"إرم نيوز"، أن "معظم الضباط المعلن عن مقتلهم على مدى الأيام الماضية، هم من القيادات الميدانية، المتخصصة في برامج إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، سواء كانوا مشغلين أو فنيين أو مكلفين بتحريك المنصات وتنقلاتها".وكانت قد شنّت أميركا اليوم 5 غارات على مديرية مجزر بمأرب في اليمن.