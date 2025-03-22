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عربي-دولي

بعملية جديدة.. ضربات أميركية تستهدف قيادات في الحوثي

Lebanon 24
22-03-2025 | 16:43
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اعترفت مجموعة الحوثي، اليوم السبت، بمقتل دفعة عدد من قياداتها العسكرية الميدانية، إثر الغارات الأميركية المتواصلة منذ أسبوع، على مواقعها ومقرّاتها العسكرية المتعددة، في عدد من محافظات البلاد.
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وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء، السبت، تشييع الحوثيين جثامين 8 "ضباط عسكريين"، 4 منهم يحملون رتبة "نقيب"، و3 برتبة "ملازم أول" وضابط واحد برتبة "ملازم ثان"، بحضور قيادات في الميليشيا وأخرى عسكرية.

وبحسب وسائل إعلام الحوثيين، فإن مقتل "الضباط"، جاء في "سبيل الدفاع عن السيادة الوطنية"، دون تحديد موقع مقتلهم وزمنه.

وذكرت مصادر عسكرية في القوات اليمنية المشتركة، لـ"إرم نيوز"، أن "معظم الضباط المعلن عن مقتلهم على مدى الأيام الماضية، هم من القيادات العسكرية الميدانية، المتخصصة في برامج إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، سواء كانوا مشغلين أو فنيين أو مكلفين بتحريك المنصات وتنقلاتها".

وكانت قد شنّت أميركا اليوم 5 غارات على مديرية مجزر بمأرب في اليمن.
 
وأفادت معلومات أنّ قائد البحرية الحوثية منصور السعدي "أبو سجاد" أصيب بالقصف الأميركي.
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