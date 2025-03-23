"العقل المدبر" لهجمات البحر الأحمر.. إصابة قائد البحرية الحوثية بغارات أميركية

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شنت الولايات المتحدة فجر الأحد أعنف غاراتها على محافظة الحديدة جنوب اليمن، مستهدفة مخازن أسلحة ومواقع تابعة للحوثيين، إضافة إلى مقر قيادة الجماعة ومطار الساحلية.وأفادت مصادر "العربية" بأن الغارات الأميركية أصابت منصور السعدي، الملقب بـ"أبو سجاد"، قائد القوات البحرية الحوثية، وذلك بعد استهداف القاعدة البحرية في منطقة الكثيب.وكان السعدي قد أصيب سابقًا، قبل يومين، إلى جانب 7 آخرين من قادة الجماعة خلال غارات مماثلة. ويُعرف بأنه الرجل الأول في "القوات البحرية والدفاع الساحلي"، التي تلقت تدريبًا مباشرًا من الحرس الثوري الإيراني، وقد أدرجته وزارة الخزانة الأميركية على العقوبات عام 2021، ولحقه مجلس الأمن في ايلول 2022.ووصفت وزارة الخزانة الأميركية السعدي بأنه "العقل المدبر" للهجمات التي استهدفت الملاحة في البحر الأحمر، واتهمه مجلس الأمن بتدبير الهجمات ضد سفن الشحن ، وزرع الألغام البحرية التي هددت السفن التجارية وسفن المساعدات الإنسانية. كما اتُهم بتنظيم عمليات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 2216.تأتي هذه الغارات ضمن حملة جوية أميركية واسعة بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي، مستهدفة معاقل الحوثيين في الحديدة وصعدة. ويأتي التصعيد وسط استئناف الحوثيين لهجماتهم، حيث أعلنوا أربع إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل منذ استئناف تل أبيب قصفها على قطاع غزة يوم الثلاثاء الماضي، رغم توقفهم عن ذلك خلال فترة الهدنة التي بدأت في 19 كانون الثاني. (العربية)