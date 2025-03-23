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عربي-دولي

تحطم طائرة مدنية غرب مقديشو ومقتل جميع ركابها

Lebanon 24
23-03-2025 | 02:58
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أعلنت هيئة الطيران المدني الصومالية، اليوم الأحد، عن تحطم طائرة مدنية على بعد 24 كيلومترًا جنوب غرب مقديشو، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص كانوا على متنها.  
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وأوضحت الهيئة أن الطائرة، التي كانت في رحلة داخلية من مدينة دوبلي إلى مطار آدم عدي الدولي بالعاصمة، تشغلها شركة "ترايدنت" للطيران.  

وسارعت الجهات الحكومية وشركاؤها إلى موقع الحادث لعمليات البحث والإنقاذ. (روسيا اليوم)
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