تحطم طائرة مدنية غرب مقديشو ومقتل جميع ركابها

Advertisement

أعلنت الطيران المدني الصومالية، اليوم الأحد، عن تحطم طائرة مدنية على بعد 24 كيلومترًا جنوب غرب مقديشو، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص كانوا على متنها.وأوضحت أن الطائرة، التي كانت في رحلة داخلية من مدينة دوبلي إلى مطار آدم عدي الدولي بالعاصمة، تشغلها شركة "ترايدنت" للطيران.وسارعت الجهات وشركاؤها إلى موقع الحادث لعمليات والإنقاذ. (روسيا اليوم)