عينُ إيران على سوريا.. هل بإمكانها استعادة نفوذها هناك؟

في المرحلة الأولى من الحرب الأهلية ، نفت إيران وجود قواتها على رغم الأدلة التي أثبتت عكس ذلك، قبل أن تضطر إلى الإقرار بتدخلها، مبررةً ذلك بحماية مرقد السيدة زينب في دمشق.

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غير أن التغلغل العميق في تجاوز الرمزية الدينية بمراحل؛ إذ كان بمنزلة موطئ قدم استراتيجي دافعت عنه طهران بثمن باهظ، مضحيةً بآلاف من قواتها، حسب ما أفاد د. لقمان رادبي، خبير في الشؤون الكردية والشرق الأوسط.

كان سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في كانون الأول 2024 حدثاً مزلزلاً، وجّه ضربة قاسية لنفوذ إيران وروسيا في . وبينما تتمسك موسكو بقواعدها في رغم حربها في أوكرانيا وتزايد العقوبات الغربية ضدها، فإن موقف إيران أكثر تعقيداً، فخلافاً لروسيا، التي تنظر إلى من زاوية المصالح الجيوسياسية والعسكرية، ترى إيران كساحة أيديولوجية واستراتيجية مركزية لطموحاتها الإقليمية.

ضعف السلطة في دمشق

وقال الكاتب في تحليله بموقع "جيوبوليتيكال مونيتور" الكندي إن النظام الفعلي في دمشق يواجه صراعاً شاقاً لبسط سيطرته على دولة ممزقة آخذة في الانهيار؛ فالأحداث الأخيرة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، بينهم مدنيون، في اللاذقية والمدن الساحلية الأخرى التي تعد معاقل تاريخية للطائفة العلوية، تعكس ضعف قبضة الحكومة على السلطة.

وأضاف أن هذه الاضطرابات، التي يؤججها فلول نظام الأسد، لا يمكن احتواؤها عبر عمليات أمنية منفصلة أو فرض حظر تجول فقط، بل تكشف عن حالة استياء أعمق لا تستطيع دمشق ولا داعمتها الخارجية، تركيا، القضاء عليها بسهولة.





ورغم معارضة إيران لنظام إسلامي سُنّي في دمشق، فلا تزال تحتفظ بنفوذها داخل المجتمع العلوي، الذي كان العمود الفقري لنظام الأسد. فقد حرصت طهران على بناء تحالفات دينية وسياسية مع العلويين، بما يضمن استمرار بصمتها الأيديولوجية في ، حتى في ظل التحولات السياسية.

وتابع الكاتب: "يزيد الوضع تعقيداً الدستور الانتقالي الجديد، الذي يرسّخ هوية العربية، رافضاً الاعتراف بالهويات غير العربية، مع اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً رئيساً للتشريع. هذا الإطار الإقصائي قوبل برفض قاطع من الأكراد والدروز، الذين يرونه استمراراً لنهج الأسد بواجهة إسلامية سنية جديدة".

جنوب وغرب

في جنوب ، يسعى الدروز، الذين طالما تحفّظوا على الفصائل السنية المتطرفة والهيمنة الإيرانية، إلى تعزيز حكمهم الذاتي. وتحت المظلة الإسرائيلية، من غير المرجح أن ينحاز الدروز إلى أي طرف بعينه، بل سيحاولون استغلال وضعهم لتحقيق مزيد من الاستقلالية.

في هذه الأثناء، تتابع إسرائيل المشهد بحذر، محافظةً على وجودها العسكري في الجنوب السوري. فمن منظور تل أبيب، يشكل نظام إسلامي متطرف في دمشق تهديداً أمنياً أكبر بكثير من حكومة تهيمن عليها إيران، مما يجعل الحسابات الإسرائيلية في أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.





أما تركيا، فتواجه مزيجاً من الفرص والتحديات، ويضيف الكاتب: "رغم أن أنقرة قد تجد قواسم مشتركة مع الفصائل الساعية للسيطرة على ، فإنها ستظل مقيدة بالمصالح الإيرانية".

وأكمل: "مع هذا، فقد رسّخت إيران وجودها في المؤسسات والاقتصادية والسياسية ، ولعب الحرس الثوري دوراً محورياً في تشكيل سياسات النظام السابق".

وقدمت طهران تضحيات هائلة، شملت آلاف المقاتلين من قوات القدس وقوات الحرس الثوري، بالإضافة إلى مليارات الدولارات، للحفاظ على الأسد في السلطة، ومن غير الوارد أن تتخلى ببساطة عن استثماراتها في ، وفق الكاتب.





عودة النفوذ

ولفت الكاتب النظر إلى أن إيران اتبعت هذه الاستراتيجية من قبل؛ فبعد ثماني سنوات من الحرب مع العراق وخسائر هائلة، تمكنت من توسيع نفوذها داخل القطاع الشيعي العراقي. وحتى بعد سقوط صدام حسين وصعود تنظيم داعش، نجحت إيران في تأسيس جماعات موالية لها، مما ضمن بقاء العراق في حالة عدم استقرار دائم.

وعبر سيطرتها على الأحزاب الشيعية، سعت إيران إلى قمع حكومة إقليم كردستان وإبقاء السُنّة في وضع ضعيف.

وينبغي لمن يملكون مصلحة في مستقبل ، يقول الكاتب، أن يتوقعوا تكرار إيران لهذه الاستراتيجية، هذه المرة عبر الطائفة العلوية، وأضاف: "مع هذا، لن تسمح طهران لتركيا، التي استثمرت في أقل بكثير منها، بجني الفوائد السياسية والاقتصادية على حسابها".





ساحة للصراع

وأوضح الكاتب أنه في المستقبل ستظل ساحةً تتصارع فيها القوى الإقليمية والدولية، كلٌّ وفق مصالحه وأجنداته الخاصة، وأردف: "الجزء من البلاد، حيث يكافح النظام الجديد لترسيخ سلطته، سيبقى بؤرةً للاضطرابات".

وأكمل: "في المقابل، من المرجح أن تحافظ المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية والدرزية على استقرار نسبي، حيث استطاعت القوات الكردية، بفضل هياكلها والسياسية المنظمة، تعزيز سلطتها وتأسيس آليات حكم مستقلة عن دمشق".

ووفقاً للكاتب، فإنّ إسرائيل لا تجد دافعاً قوياً لدعم أي تغيير جذري قد يفضي إلى تمكين فصائل معادية، ولا يمكن إنكار أن النظام الجديد في دمشق يفتقر إلى القدرة اللازمة لاحتواء النفوذ الراسخ.

وقال الكاتب إن طهران استثمرت كثيراً من الدماء والموارد في بحيث تظل قوةً لا يمكن لأنقرة ولا للحكام الجدد في دمشق تجاهلها، إذ ما يزال محور المقاومة قادراً على إعادة تشكيل نفسه، كما يتضح من الصراع الدائر بين هيئة تحرير الشام في دمشق وحزب الله، في لبنان. (24)