الكرملين عن اتصال بوتين وترامب: خطوة نحو لقاء مباشر

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قالت الرئاسة الروسية إن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي كان "خطوة نحو لقاء مباشر"، بحسب ما ذكرت إنترفاكس الروسية للأنباء.وأضاف الكرملين أن المحادثات الروسية الأميركية، المقررة في العاصمة الرياض غدا الاثنين، ستكون أيضا خطوة مماثلة.وكان المبعوث الأميركي لأوكرانيا، كيث كيلوغ، اعتبر في وقت سابق أن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في الرياض ستشهد "دبلوماسية مكوكية في فندق".وقال كيلوغ، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأميركية "ستكون مناقشات تقارب.. أشبه بدبلوماسية مكوكية في فندق"، إذ سيلتقي المفاوضون الأميركيون بشكل منفصل مع الوفدين الروسي والأوكراني، وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم".ومن المقرر أن يصل مفاوضون من وأوكرانيا إلى غدا الاثنين من أجل تسوية النزاع في أوكرانيا، ولكن لن يلتقي الجانبان وجها لوجه، إذ سيجتمعون في غرف منفصلة، حيث سيتبادل الوسطاء المعلومات فيما بينهم.