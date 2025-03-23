أوكرانيا تستعيد السيطرة على بلدة في لوهانسك

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أعلن لواء الهجوم الثالث التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليغرام، الأحد، استعادة السيطرة على بلدة ناديا في منطقة لوهانسك.وقال إنه "تم تحرير بلدة ناديا في منطقة لوهانسك رسميا! وأعلن لواء الهجوم الثالث أن قواته، وعلى رأسها كتيبة الهجوم الأولى، استعادت السيطرة على ناديا"، حسبما ذكرت الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم).وقال أندري بيليتسكي، قائد الفيلق الثالث للجيش، إن أمضت شهرين في محاولة السيطرة على ناديا، حيث تكبدت خسائر شملت الفوجين الميكانيكيين 752 و254 من جيش الأسلحة المشتركة العشرين.وأضاف بيليتسكي أن المساحة الإجمالية التي تم تحريرها تبلغ ثلاثة كيلومترات مربعة.كما نشر لواء الهجوم الثالث الأوكراني لقطات مصورة تظهر اللحظات الرئيسية للعملية التي استمرت 30 ساعة، ومن المتوقع نشر المزيد من التفاصيل قريبا عبر تطبيق يوتيوب.(سكاي نيوز)