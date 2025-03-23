أورتاغوس في اسرائيل في الساعات المقبلة

علمت «الشرق الأوسط» أن نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لـ«الشرق الأوسط»، مورغن أورتاغوس، ستصل، في الساعات المقبلة، إلى تل أبيب لإجراء جولة من الاتصالات تشمل ، وعلى جدول أعمالها التحضير لورقة عمل هي بمثابة خريطة طريق للبدء بتنفيذ النقاط الثلاث التي كانت عنها سابقاً، وتتعلق بإطلاق الأسرى اللبنانيين، وانسحاب ، وتحديد الحدود بين .

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