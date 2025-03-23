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بعد طلب ترامب ضمها.. زوجة دي فانس تزور غرينلاند

Lebanon 24
23-03-2025 | 13:11
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تعتزم أوشا فانس، زوجة نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، زيارة غرينلاند، المنطقة الهولندية ذات الحكم الذاتي الأسبوع المقبل، على ما أعلن البيت الأبيض، الأحد، في بيان.
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وستزور فانس غرينلاند من، الخميس، حتى السبت برفقة ابنها ووفد أميركي لمعاينة مواقع تاريخية والاطلاع على إرث غرينلاند ومشاهدة السباق الوطني لزلاجات الكلاب، وفق البيان.

كما أضاف "يسر السيدة فانس والوفد المرافق متابعة هذا السباق المهم والاحتفاء بثقافة غرينلاند ووحدتها".

منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني، يتحدث دونالد ترامب علناً عن ضم غرينلاند حتى أنه رفض استبعاد استخدام القوة لتحقيق ذلك.

ترامب يطالب بضمها
يذكر أن المنطقة الشاسعة تتمتع بموقع استراتيجي في القطب الشمالي وهي غنية بالموارد المعدنية.

وردا على سؤال لمراسلي البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر بشأن ضم الجزيرة قال ترامب "أعتقد أن ذلك سيحدث".
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