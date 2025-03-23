بعد طلب ترامب ضمها.. زوجة دي فانس تزور غرينلاند

تعتزم أوشا فانس، زوجة الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، غرينلاند، الهولندية ذات الحكم الذاتي الأسبوع المقبل، على ما أعلن البيت ، الأحد، في بيان.

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وستزور فانس غرينلاند من، الخميس، حتى السبت برفقة ابنها ووفد أميركي لمعاينة مواقع تاريخية والاطلاع على إرث غرينلاند ومشاهدة السباق الوطني لزلاجات الكلاب، وفق .



كما أضاف "يسر السيدة فانس والوفد المرافق متابعة هذا السباق المهم والاحتفاء بثقافة غرينلاند ووحدتها".



منذ عودته إلى البيت في كانون الثاني، يتحدث دونالد ترامب علناً عن ضم غرينلاند حتى أنه رفض استبعاد استخدام القوة لتحقيق ذلك.



ترامب يطالب بضمها

يذكر أن الشاسعة تتمتع بموقع استراتيجي في القطب وهي غنية بالموارد المعدنية.



وردا على سؤال لمراسلي البيت في وقت سابق من هذا بشأن ضم الجزيرة قال ترامب "أعتقد أن ذلك سيحدث".