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رئيس الأركان الإسرائيلي يوصي بتوسيع العملية في غزة

Lebanon 24
23-03-2025 | 16:12
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مع استئناف الغارات على غزة منذ أيام، أوصى رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زمير، المستوى السياسي بالموافقة على توسيع العملية العسكرية في القطاع الفلسطيني.
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وأضاف مساء الأحد أن "حماس تحاول كسب الوقت لإعادة بناء قوتها وهذه استراتيجية بالنسبة للحركة وليست مجرد تكتيك تفاوضي"، وفق "القناة 12" الإسرائيلية.
كما أردف أن "توسيع العملية العسكرية في غزة سيقود إلى تحرير الرهائن".
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