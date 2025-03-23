رئيس الأركان الإسرائيلي يوصي بتوسيع العملية في غزة

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مع استئناف على غزة منذ أيام، أوصى رئيس الأركان ، إيال زمير، المستوى السياسي بالموافقة على توسيع العملية في القطاع الفلسطيني.وأضاف مساء الأحد أن "حماس تحاول كسب الوقت لإعادة بناء قوتها وهذه استراتيجية بالنسبة للحركة وليست مجرد تكتيك تفاوضي"، وفق "القناة 12" .